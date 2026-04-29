CIV inicia investigación por presunto uso indebido de vehículo oficial en traslado de materiales

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó este miércoles 29 de abril que inició investigaciones internas por el presunto uso indebido de un vehículo oficial para el transporte de materiales ajenos a la institución.

La cartera explicó, en un comunicado, que las diligencias buscan esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas, conforme a lo establecido en la ley.

Según el CIV, el uso de bienes, recursos y vehículos institucionales debe responder exclusivamente a fines públicos, tal como lo establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

La institución añadió que, con base en los resultados de la investigación, se adoptarán las medidas correctivas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan.

El CIV reiteró su compromiso de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y de actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones.