Clima en Guatemala: calor de hasta 37 °C y frío en otras regiones marcarán esta semana, según el Insivumeh

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Clima en Guatemala: calor de hasta 37 °C y frío en otras regiones marcarán esta semana, según el Insivumeh

Las lluvias tienden a disminuir en Guatemala, mientras que se prevén temperaturas cálidas en algunas regiones y frías en otras, según el Insivumeh.

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CLIMA EN GUATEMALA

Imagen ilustrativa. Frío en algunas regiones y clima cálido en otras pronostica el Insivumeh para la primera semana de noviembre 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La disminución de las lluvias y el frío en algunas regiones marcarán las condiciones climáticas en Guatemala del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El informe detalla que se prevén áreas con niebla durante la mañana y las primeras horas de la noche, poca nubosidad y ambiente cálido durante el día.

El Insivumeh no descarta condiciones frías durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde las temperaturas mínimas podrían oscilar entre los 2 y 4 grados Celsius.

Según la institución, las lluvias tienden a disminuir de las regiones del sur hacia el centro del país, como es habitual en esta época. Sin embargo, debido al ingreso de humedad de ambos litorales, no se descartan lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

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Temperaturas máximas

En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 28 grados Celsius, mientras que en los altiplanos central y occidental se prevén valores de entre 24 y 29 grados.

En las regiones del Pacífico, Petén, la región del Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 37 grados Celsius.

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Mientras tanto, en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, los termómetros podrían marcar entre los 27 y 35 grados Celsius.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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