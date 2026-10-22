Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica lluvias y lloviznas para este jueves 22 de octubre

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Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica lluvias y lloviznas para este jueves 22 de octubre

El ingreso de humedad desde ambos litorales propiciará condiciones lluviosas en Guatemala este jueves 22 de octubre.

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LLUVIAS EN GUATEMALA

Imagen ilustrativa. Las lluvias continuarán en Guatemala el 22 de octubre de 2026. . (Foto Prensa Libre: imagen compartida por Amílcar Montejo)

Según el Centro de Monitoreo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este jueves 22 de octubre se esperan lluvias en varias regiones de Guatemala.

El pronosticador Cleofas Culajay indicó que se registra el ingreso de humedad desde ambos litorales, por lo que se prevé un ambiente cálido y húmedo en el país.

Añadió que durante la jornada se pronostican lluvias, lloviznas y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Petén, el Caribe, la Franja Transversal del Norte y la bocacosta.

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El Insivumeh recomienda a la población tomar precauciones ante las precipitaciones previstas.

En cuanto a las temperaturas máximas, Culajay explicó que para este jueves se esperan valores de entre 30 y 32 °C en Petén, el Caribe, los valles de Oriente, la bocacosta y el Pacífico.

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En la región central, las temperaturas podrían alcanzar entre 25 y 27 °C, mientras que en occidente oscilarían entre 21 y 23 °C.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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