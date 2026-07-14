Clima en Guatemala: onda del este 19 traerá lluvias y posibles tormentas locales severas

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Clima en Guatemala: onda del este 19 traerá lluvias y posibles tormentas locales severas

Las lluvias continuarán este martes en Guatemala y no se descarta la caída de granizo.

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LLUVIAS EN GUATEMALA

Imagen ilustrativa. Insivumeh pronostica lluvias en Guatemala el 14 de julio 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De acuerdo con el Insivumeh, para este martes 14 de julio se prevé el acercamiento y el posible paso de la onda del este 19 de la temporada.

Añadió que estas condiciones favorecen la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

Durante la mañana se registra nubosidad dispersa, alternada con nublados parciales, sobre gran parte del territorio nacional.

El Insivumeh pronostica un aumento gradual de la nubosidad y lluvias acompañadas de actividad eléctrica, asociadas con el paso de la onda del este.

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Los mayores acumulados podrían presentarse en la bocacosta y el Caribe.

Las lluvias y los nublados podrían generalizarse al final de la tarde.

El viento del norte es moderado en el altiplano central, los valles de Oriente y algunas zonas del occidente.

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Las lluvias de las últimas horas han ocasionado inundaciones en Alta Verapaz.

Según el reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en la temporada de lluvia del 2026 se registran 33 mil 52 personas afectadas y 13 fallecidos en el ámbito nacional.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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