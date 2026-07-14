“Es bastante complicado”: albergados temen volver a sus viviendas tras las inundaciones en Fray Bartolomé de las Casas

Por tercera noche consecutiva, unas 60 familias permanecieron en el albergue habilitado en el sector Los Manantiales, a un costado del Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, luego de que las inundaciones las obligaran a evacuar sus viviendas.

Dentro del albergue, la realidad es distinta para cada familia. Un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión recorrió el lugar.

Algunos de los albergados descansan sobre colchonetas colocadas directamente en el piso; otros duermen en hamacas improvisadas, y hay quienes han pasado la noche en camas habilitadas o simplemente sobre el suelo o sillas, mientras resguardan a los más pequeños y esperan que la emergencia termine.

Aunque en algunos sectores el agua ha comenzado a descender, el miedo continúa tras las fuertes lluvias de los últimos días.

Muchos aseguraron que no regresarán a sus viviendas hasta tener la certeza de que el nivel de los ríos no volverá a subir, especialmente porque el Insivumeh mantiene el pronóstico de lluvias para los próximos días.

En este refugio temporal reciben alimentos y asistencia humanitaria; sin embargo, la incertidumbre sigue presente.

Para quienes este martes 14 de julio permanecen en el albergue, volver a casa sigue siendo el mayor anhelo, pero también la decisión que más temen tomar.

Uno de los albergados indicó que fue afectado por la inundación y agradeció el apoyo recibido durante esta emergencia.

"Me siento quebrado y dolido por lo que está sucediendo", indicó. Agregó que hubo pérdidas de animales, entre ellos aves de corral.

Otra de las damnificadas expresó que teme por la salud de sus hijos y que por eso buscó ayuda en el albergue. Añadió que espera que continúen apoyándolos.

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"Sinceramente es bastante complicado", lamentó. Agregó que perdieron camas y una hamaca por las inundaciones y que permanecerá en el albergue para resguardar a sus hijos.

Ovidio Bol, otro damnificado, indicó que su vivienda está inundada y que perdió varias de sus pertenencias. Añadió que reciben buena atención en el albergue.

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