Temporada de lluvias ha dejado casi 6 mil familias damnificadas en Guatemala, según Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo la publicación de su informe general de la época de lluvias en lo que va de este año 2026.

El reporte de la Conred indica que, desde el inicio de la temporada lluviosa, el 19 de abril, hasta este 12 de julio, han sido afectadas por los efectos de las precipitaciones un total de 6 mil 570 familias, de las cuales han sido damnificadas 5 mil 994 en distintos puntos del país.

En cuanto a las personas afectadas, se indica que han sido un total de 29 mil 151, de las que han sido evacuadas 11 mil 950, mientras que 591 se encuentran albergadas en los diferentes centros habilitados por la institución.

Sobre las víctimas por las lluvias, han resultado 3 personas heridas, 7 han sido hospitalizadas, 9 han fallecido y 4 permanecen desaparecidas.

Así también, se reporta que en todo el país hay un total de 232 viviendas que presentan daños leves, 5 mil 649 con daños moderados, 113 con daños severos y 181 viviendas en riesgo.

La infraestructura también ha sido afectada por las lluvias. La Conred reporta que hay afectadas 242 carreteras, 14 puentes, 18 escuelas, 3 edificios públicos y 9 redes de energía, mientras que un puente ha sido destruido a consecuencia de este fenómeno.

Tipos de emergencias

El informe de la Conred también da a conocer cuáles son los principales tipos de emergencias que han sido cubiertas en todo el país.

Las principales emergencias que han sido atendidas a la presente fecha son:

276 inundaciones;

163 caídas de árboles;

111 emergencias a consecuencia de fuertes vientos;

103 deslizamientos;

37 socavamientos;

36 flujos de lodo;

36 derrumbes;

30 colapsos estructurales;

11 hundimientos;

8 caídas de rocas;

8 personas arrastradas por ríos;

caídas de granizo, daños a la producción agrícola y contaminación ambiental, con 4 casos cada una.

Finalmente, se reportan otras 13 emergencias por causas diversas. En total han sido atendidas, desde el 14 de abril hasta el 12 de julio, un total de 844 emergencias, indica la Conred.

Departamentos afectados por emergencias

En cuanto a los departamentos que han sido afectados por las emergencias provocadas por las lluvias, la Conred reporta que Alta Verapaz ha sido el más afectado, con 247 emergencias. Le siguen Guatemala, con 90; Izabal, con 63; Quiché, con 45; Quetzaltenango, con 44; San Marcos, con 41; Chiquimula, con 40; Sacatepéquez, con 38; Zacapa, con 32; y Suchitepéquez, con 29.

Reporte para este domingo

Según el reporte de lluvias del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones para este domingo en todo el país indican que actualmente se presentan nublados parciales en todo el territorio nacional.

En Alta Verapaz e Izabal se reporta neblina. En la capital se reporta viento proveniente del norte entre los 15 y 25 kilómetros por hora.

Los acumulados de lluvia más altos que se han registrado en las últimas horas se han dado en Retalhuleu, con 46.0 mm, y en Quetzaltenango, con 19.5 mm.

El pronóstico del Insivumeh indica que la humedad e inestabilidad atmosférica promoverán nublados con lluvias dispersas, acompañadas de actividad eléctrica, en gran parte del país.

Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones de la Franja Transversal del Norte, el Caribe, Bocacosta, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos.

Recomendaciones

De acuerdo con el pronóstico, el Insivumeh recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias por las lluvias previstas para las próximas horas, ya que podrían provocar la crecida de ríos, inundaciones, movimientos en masa, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial e infraestructura en todo el país.