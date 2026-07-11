Inundaciones alcanzan el Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas y obligan al Ejército a resguardar equipo médico

Sucesos

Inundaciones alcanzan el Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas y obligan al Ejército a resguardar equipo médico

Las inundaciones en Alta Verapaz ya afectan servicios esenciales. Mientras decenas de comunidades permanecen bajo el agua, el Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas enfrenta la emergencia con apoyo del Ejército para proteger equipo médico y mantener la atención a los pacientes.

|

time-clock

Personal del Ejército de Guatemala apoya el traslado de equipo médico dentro del Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, ante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. (Foto: Prensa Libre, Ejército de Guatemala).

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Alta Verapaz también afectaron al Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas, donde fue necesario desplegar personal del Ejército de Guatemala para apoyar las labores de emergencia y proteger el equipo médico ante el ingreso del agua a las instalaciones.

Según informó el Ministerio de la Defensa Nacional, efectivos de la Sexta Brigada de Infantería "CAJDI" trabajan dentro del hospital en coordinación con el personal de salud para trasladar equipo médico y apoyar las acciones de respuesta mientras continúan las inundaciones.

Apoyo para mantener la atención hospitalaria

Las imágenes difundidas por el Ejército muestran a soldados y trabajadores del hospital movilizando equipo médico entre áreas inundadas con el objetivo de reducir los daños y mantener en funcionamiento los servicios esenciales del centro asistencial.

Hasta el momento, las autoridades del hospital no han emitido un pronunciamiento sobre posibles afectaciones a la atención médica, suspensión de servicios o daños en la infraestructura.

EN ESTE MOMENTO

ENFRENTAMIENTOS DIPUTADOS ELECCION MAGISTRADOS CC

Mingob crea Bono de Bienestar Policial, el cual otorgará mensualmente a los agentes de la PNC

Right

Autobús con 27 pasajeros que iban a Antigua Guatemala vuelca en la bajada de las Cañas

Right

Alta Verapaz, el departamento más afectado

La emergencia ocurre en uno de los departamentos con mayores daños por la actual temporada de lluvias.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alta Verapaz concentra la mayor cantidad de incidentes registrados en el país durante los últimos días, principalmente por inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos.

Las lluvias también han afectado comunidades como San Cristóbal Verapaz, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, donde cientos de viviendas permanecieron bajo el agua y varias familias tuvieron que ser evacuadas.

El apoyo continúa en otras comunidades

Mientras las labores de respuesta continúan en Alta Verapaz por las inundaciones, el Ejército de Guatemala también mantiene acciones de apoyo humanitario en otros departamentos. En Izabal, la Brigada de Infantería de Marina participa en una jornada médica interinstitucional en la aldea Río Negro, municipio de Morales, donde, junto con el Ministerio de Salud, SOSEP, la Policía Nacional Civil y otras instituciones, brinda consultas de medicina general, odontología, farmacia, vacunación y asistencia social a las comunidades.

De esta forma, las fuerzas armadas aseguran que mantienen el despliegue de personal tanto para atender emergencias provocadas por las lluvias como para respaldar programas de asistencia y atención a la población en distintas regiones del país.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Alta Verapaz Conred Emergencias Insivumeh Izabal Lluvias en Guatemala 2025 Temporada de lluvia 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM