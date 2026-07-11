Inundaciones alcanzan el Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas y obligan al Ejército a resguardar equipo médico

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Alta Verapaz también afectaron al Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas, donde fue necesario desplegar personal del Ejército de Guatemala para apoyar las labores de emergencia y proteger el equipo médico ante el ingreso del agua a las instalaciones.

Según informó el Ministerio de la Defensa Nacional, efectivos de la Sexta Brigada de Infantería "CAJDI" trabajan dentro del hospital en coordinación con el personal de salud para trasladar equipo médico y apoyar las acciones de respuesta mientras continúan las inundaciones.

Apoyo para mantener la atención hospitalaria

Las imágenes difundidas por el Ejército muestran a soldados y trabajadores del hospital movilizando equipo médico entre áreas inundadas con el objetivo de reducir los daños y mantener en funcionamiento los servicios esenciales del centro asistencial.

🤝🇬🇹 Ejército de Guatemala continúa brindando apoyo durante la emergencia por inundaciones.



Personal de la Sexta Brigada de Infantería “CAJDI” realiza ayuda humanitaria en el interior del Hospital Nacional de Fray Bartolomé de las Casas, #AltaVerapaz, en apoyo a las labores de… pic.twitter.com/CO4tSgLro4 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 11, 2026

Hasta el momento, las autoridades del hospital no han emitido un pronunciamiento sobre posibles afectaciones a la atención médica, suspensión de servicios o daños en la infraestructura.

Alta Verapaz, el departamento más afectado

La emergencia ocurre en uno de los departamentos con mayores daños por la actual temporada de lluvias.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alta Verapaz concentra la mayor cantidad de incidentes registrados en el país durante los últimos días, principalmente por inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos.

🤝🇬🇹 Ejército de Guatemala responde a la emergencia por inundaciones en el territorio guatemalteco.



Ante las intensas lluvias que han provocado inundaciones en la región norte del territorio guatemalteco, el Ejército de Guatemala mantiene desplegadas unidades de la Primera,… pic.twitter.com/9g79zezGHO — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 11, 2026

Las lluvias también han afectado comunidades como San Cristóbal Verapaz, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, donde cientos de viviendas permanecieron bajo el agua y varias familias tuvieron que ser evacuadas.

El apoyo continúa en otras comunidades

Mientras las labores de respuesta continúan en Alta Verapaz por las inundaciones, el Ejército de Guatemala también mantiene acciones de apoyo humanitario en otros departamentos. En Izabal, la Brigada de Infantería de Marina participa en una jornada médica interinstitucional en la aldea Río Negro, municipio de Morales, donde, junto con el Ministerio de Salud, SOSEP, la Policía Nacional Civil y otras instituciones, brinda consultas de medicina general, odontología, farmacia, vacunación y asistencia social a las comunidades.

🤝 🏨 Jornada médica en beneficio de la población guatemalteca



Como parte de las acciones de apoyo que desarrolla la Brigada de Infantería de Marina, continúa realizando una jornada médica en la aldea Río Negro, municipio de #Morales, #Izabal, acercando servicios de salud y… pic.twitter.com/Prd4Ni0OTT — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 11, 2026

De esta forma, las fuerzas armadas aseguran que mantienen el despliegue de personal tanto para atender emergencias provocadas por las lluvias como para respaldar programas de asistencia y atención a la población en distintas regiones del país.

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