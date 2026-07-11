Más de mil viviendas bajo el agua: Alta Verapaz e Izabal siguen bajo el impacto de las inundaciones

El agua no ha dado tregua. Las intensas lluvias registradas en las últimas 72 horas —contabilizadas hasta la medianoche de este viernes— provocaron múltiples emergencias en el norte y caribe del país.

El último balance oficial de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalla que se han atendido 112 emergencias que han dejado a 10 mil 255 personas afectadas y al menos 1 mil 264 viviendas con daños estructurales en distintos puntos de Alta Verapaz e Izabal.

Más allá de los datos estadísticos, la verdadera dimensión de estas emergencias ha quedado documentada en los videos y fotografías capturados por los propios habitantes y equipos de rescate y ayuda humanitaria.

Las imágenes compartidas en las últimas horas han mostrado la pérdida del patrimonio de cientos de familias.

En San Cristóbal Verapaz y Fray Bartolomé de las Casas, las imágenes muestran vecindarios completamente inundados.

#AltaVerapaz En cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, se brindó atención a las inundaciones registradas en los barrios La Vilmita, La Pedrera, El Manantial, Nuevo Nacimiento La Pista, la colonia Vida Nueva y otros sectores de Fray Bartolomé de las Casas. pic.twitter.com/VmpTP92v6m — CONRED (@ConredGuatemala) July 11, 2026

En el área de Chahal, los reportes evidencian tramos carreteros y caminos vecinales inundados por las corrientes, manteniendo incomunicadas a varias poblaciones.

#AltaVerapaz Ante las lluvias registradas en caserío Actela, Chahal, Alta Verapaz se generó inundación en viviendas ubicadas en el lugar. Se coordinó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/1IKxevVhJL — CONRED (@ConredGuatemala) July 10, 2026

Además, en el caserío Santa María Rubelsaltul, también en el Chahal, videos muestran cómo el nivel del agua ascendió hasta alcanzar la altura de los techos de las viviendas y los establos.

En caserío Santa María Rubelsaltul, Chahal, #AltaVerapaz se registró inundación en viviendas ubicadas en el área. Se coordinó con la #IMGIRD las acciones correspondientes.



Video: Sistema CONRED. pic.twitter.com/zHSPkAtvv9 — CONRED (@ConredGuatemala) July 10, 2026

En los distintos puntos, la Conred informó que ya se coordinaron acciones de respuesta inmediata.

El impacto de las lluvias se ha concentrado en estas comunidades por su cercanía geográfica, y presencia de ríos y otros cuerpos de agua, donde la crecida de los caudales provocó que el agua avanzara hacia las viviendas.

La magnitud de las inundaciones ha variado según la ubicación de cada comunidad, en algunos sectores el agua alcanzó alrededor de un metro dentro de las casas, mientras que en otros llegó hasta los techos, obligando a familias a buscar refugio temporal.

Si bien los niveles del agua han empezado a disminuir, la emergencia no ha concluido. La saturación del suelo y el pronóstico de más lluvias mantienen bajo vigilancia a las autoridades ante la posibilidad de nuevas crecidas, inundaciones y afectaciones en las próximas horas.

Datos consolidados

El informe de la Conred refleja que Alta Verapaz es el más afectado de esta emergencia climática, acumulando 92 incidentes atendidos.

Por su parte, en Izabal registra 20 emergencias de las cuales 17 fueron inundaciones. En esa región hay 1 mil 030 personas afectadas y 204 inmuebles dañados.

#AltaVerapaz 📦 Como parte de las acciones del Sistema CONRED en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, se movilizó ayuda humanitaria hacia el municipio de San Cristóbal Verapaz para atender a las personas afectadas por las recientes emergencias asociadas a las lluvias. pic.twitter.com/kxpPtFdWkw — CONRED (@ConredGuatemala) July 11, 2026

Desglose de incidentes

• 61 inundaciones y 10 deslizamientos de tierra.

• 3 incidentes provocados por fuertes vientos y dos por flujos de lodo.

• 2 colapsos estructurales, una fractura de losa y la caída de un árbol.

• El reporte de una persona arrastrada por la corriente de un río

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