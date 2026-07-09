Inundaciones afectan sectores de Izabal y Alta Verapaz tras las lluvias recientes

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Inundaciones afectan sectores de Izabal y Alta Verapaz tras las lluvias recientes

Pobladores de comunidades de Izabal y Alta Verapaz resultan afectados por el ingreso de lodo y agua en sus viviendas.

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INUNDACIONES EN CHAHAL, ALTA VERAPAZ

Inundaciones afectan el municipio de Chahal, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Conred)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este jueves 9 de julio en qué departamentos se han registrado inundaciones por las lluvias de las últimas horas.

Entre los reportes figura el desbordamiento del río Zarco, que causó inundaciones en viviendas del caserío Río Zarco, El Estor, Izabal.

En los inmuebles también ingresó lodo que, junto con el agua, dañó muebles y otras pertenencias de los afectados.

Las lluvias también originaron inundaciones en el barrio San Lucas; el caserío Chinachabilchoc, y las aldeas Sesincheu y San Martín Sebach, todas del municipio de Chahal, Alta Verapaz.

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Además, la Conred informó de inundaciones en calles y viviendas del barrio La Libertad, en el mismo municipio.

Viviendas también resultaron afectadas por inundaciones en la colonia Pana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

El agua en algunas calles ha afectado la movilidad de personas y vehículos.

En otro incidente, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se reportaron daños en un muro perimetral.

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Según el Insivumeh, este jueves 9 de julio se registra abundante nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, excepto en el litoral del Pacífico, donde se observan pocas nubes y cielo despejado.

También se reporta actividad eléctrica en el departamento de Izabal y lluvia fuerte en Alta Verapaz.

Durante la temporada de lluvias del 2026, la Conred ha reportado nueve fallecidos a escala nacional y 13 mil 469 afectados.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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