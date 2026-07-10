Clima en Guatemala: pronostican ambiente cálido y lluvias con actividad eléctrica este fin de semana

Según el pronóstico del Insivumeh, para el sábado 11 y el domingo 12 de julio habrá áreas con niebla matutina y nocturna, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

No se descartan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian con condiciones locales, la inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de una onda del este.

La posibilidad de precipitaciones persistirá para inicios de la próxima semana, añadió el Insivumeh.

Añadió que los suelos de las regiones del norte y el Caribe se encuentran saturados, por lo que podrían registrarse crecidas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra y daños en la red vial.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevén sectores con niebla, poca nubosidad alternada con cielos parcialmente nublados y ambiente cálido y húmedo. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

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En la capital, la temperatura máxima estará entre 26°C y 28°C; en el altiplano central y occidental, entre 23°C y 28°C.

Respecto del clima en la región del Motagua y los valles de Oriente, se prevé neblina matutina, cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo durante el día. Sin embargo, habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 33°C y 35°C.

En las regiones del Pacífico también se espera ambiente cálido y húmedo durante el día, y no se descarta la presencia de lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 33°C y 35°C.

Respecto de Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el clima estará parcialmente nublado, con ambiente cálido y húmedo, aunque existe la posibilidad de lluvias. En estas regiones las temperaturas máximas estarán entre 25°C y 35°C.

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