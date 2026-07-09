Comunitario
Lluvias inundan comunidades de Alta Verapaz e Izabal y dejan 528 viviendas con daños
Mientras gran parte del país afronta una canícula prolongada, las lluvias causaron inundaciones en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, y El Estor, Izabal, donde la Conred reporta 528 viviendas con daños.
Personal de la Conred y del Ejército rescata a vecinos afectados por las inundaciones en una comunidad de El Estor, Izabal. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)
Mientras gran parte del territorio nacional afronta una canícula prolongada, caracterizada por escasez de lluvias e intenso calor, las precipitaciones registradas en sectores de Alta Verapaz e Izabal han provocado inundaciones que dejaron al menos 528 viviendas con daños y cientos de familias afectadas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
De acuerdo con los reportes de la institución, las emergencias se concentran principalmente en el municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, y en El Estor, Izabal, donde las lluvias inundaron viviendas y afectaron a comunidades completas.
En San Cristóbal Verapaz se reportan 294 viviendas con daños y 358 familias afectadas, las cuales permanecen en sus hogares. Las comunidades con mayores daños son:
- Barrio Santa Ana: 90 viviendas dañadas y 113 familias afectadas.
- Colonia Pana: 58 viviendas dañadas y 66 familias afectadas.
- Barrio San Sebastián: 43 viviendas dañadas y 63 familias afectadas.
- Cantón Las Arrugas: 37 viviendas dañadas y 41 familias afectadas.
- Aldea Chiyuc: 25 viviendas dañadas y 25 familias afectadas.
- Barrio San Felipe: 20 viviendas dañadas y 27 familias afectadas.
- Aldea La Reforma: 11 viviendas dañadas y 11 familias afectadas.
- Barrio San Cristóbal: ocho viviendas dañadas y 10 familias afectadas.
- Caserío Paniste: dos viviendas dañadas y dos familias afectadas.
En todos los casos, las familias permanecieron en sus viviendas, de acuerdo con la información oficial.
En El Estor, Izabal, la Conred reporta 234 viviendas y familias afectadas por las inundaciones. Las comunidades con mayor impacto son:
- Caserío El Sauce: 94 viviendas y familias afectadas.
- Caserío Río Zarco: 30 viviendas y familias afectadas.
- Barrio Las Cruces: 12 viviendas y familias afectadas.
- Barrio Los Cerritos: nueve viviendas y familias afectadas.
- Barrio Río Vivo: cinco viviendas y familias afectadas.
- Barrio San Jorge: cuatro viviendas y familias afectadas.
- Barrios El Centro, El Chupón y San Francisco: tres viviendas y familias afectadas en cada uno.
- Barrios La Coroza y El Esfuerzo: dos viviendas y familias afectadas en cada uno.
- Barrio Hermosa Vista: una vivienda y una familia afectadas.
Las autoridades mantienen el monitoreo de las áreas afectadas para evaluar las condiciones de las comunidades y dar seguimiento a las emergencias ocasionadas por las lluvias.
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#AltaVerapaz Deslizamiento registrado en barrio Poza Azul I, Panzós, Alta Verapaz generó daños en viviendas. De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) fueron 18 viviendas afectadas.— CONRED (@ConredGuatemala) July 10, 2026
Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/0MPOW1DyZz
#Izabal Flujo de lodo registrado en caserío Rubelpec Abajo, El Estor, Izabal generó daños en viviendas ubicadas en el sector. Se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).— CONRED (@ConredGuatemala) July 10, 2026
Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/IUC8vqqNGs
#BajaVerapaz A consecuencia de las lluvias registradas se reportó inundación en viviendas ubicadas en caserío Bethania, Purulhá, Baja Verapaz. En coordinación con la #IMGIRD se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en el lugar.— CONRED (@ConredGuatemala) July 10, 2026
Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/jKsbYRTrd7
#AltaVerapaz De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 22 viviendas fueron afectadas por inundación registrada en barrio El Centro, Panzós, Alta Verapaz.— CONRED (@ConredGuatemala) July 10, 2026
Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/x1mxb7DQlz