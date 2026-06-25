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Temporada de lluvias 2026 en Guatemala deja nueve fallecidos y más de 9 mil afectados
La Conred detalló los daños causados en Guatemala por incidentes derivados de las lluvias en el 2026.
Conred registra 225 viviendas con daño leve en la temporada de lluvias 2026. (Foto Prensa Libre: Conred)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió este jueves 25 de junio el consolidado de los daños durante la temporada de lluvias del 2026.
Según los datos, 9 mil 662 personas se han visto afectadas y 117 han sido albergadas. Además, tres mil 297 han sido evacuadas y tres han resultado heridas.
La Conred informó que nueve personas han fallecido por incidentes durante la temporada de lluvias del 2026 y siete han necesitado hospitalización.
Respecto de los daños en infraestructura, el reporte da cuenta de 225 viviendas con daño leve, mil 726 con daño moderado, 94 con daño severo y 173 en riesgo.
También reportó que, debido a las precipitaciones, seis puentes y 15 escuelas han registrado daños.
Según el pronóstico del Insivumeh para este 25 de junio, las condiciones son favorables para la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.
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La institución alertó de que las lluvias previstas podrían ocasionar crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o lahares en la cadena volcánica.
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