Ejército explica que rotura de una cuerda provocó la caída de soldado durante rescate en Pochuta

El Ejército de Guatemala reveló este viernes 10 de julio detalles del incidente en el que murió el soldado especialista Nicolás Felipe Ordóñez Canto, enfermero de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR), durante las labores para recuperar a las víctimas del accidente de una avioneta ocurrido en una zona montañosa de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

La institución castrense informó que el incidente fue catalogado como un fallo de extracción, un procedimiento en el que pueden influir diversos factores. Según explicó a periodistas Hilda González, comandante de la Brigada Humanitaria y de Rescate, en este caso ocurrió la rotura de una de las cuerdas utilizadas durante el descenso del rescatista.

González indicó que las condiciones meteorológicas fueron el principal obstáculo para desarrollar el operativo, ya que la combinación de la densa vegetación y la neblina reducía por momentos la visibilidad casi por completo.

La oficial aseguró que el carrete utilizado durante la maniobra era nuevo y que ese tipo de equipo no se reutiliza en operaciones de extracción.

"El carrete era completamente nuevo. No se utilizan carretes usados anteriormente para este tipo de extracciones. Se le denomina fallo de extracción, cuyas razones pueden ser muchísimas. En este caso específicamente fue rotura de cuerda y el Ministerio Público tendrá que realizar la investigación que corresponde", afirmó.

Perdieron contacto

González explicó que en la aeronave viajaban cuatro rescatistas, entre ellos Ordóñez Canto, quien tenía a su cargo asegurar la parihuela utilizada para evacuar a las víctimas. Durante esa maniobra se perdió contacto con el militar.

"El aerotécnico, quien estaba verificando al personal, detectó que ya no estaba la persona y avisó inmediatamente al piloto que nuestro elemento había caído. Posteriormente, el piloto regresó para efectuar un reconocimiento y tratar de ubicarlo", relató.

Añadió que las condiciones del terreno impidieron localizarlo desde el aire.

"Lamentablemente, para quienes conocen esa área, se trata de un terreno muy difícil, con nubosidad que afecta mucho la visibilidad y árboles muy altos y tupidos, lo que imposibilitó observar dónde estaba. Para nosotros estaba desaparecido. Si no se han verificado los signos vitales de una persona, no podemos afirmar que ha fallecido, y esa era la esperanza que manteníamos", expresó.

Búsqueda continuó por tierra

Consultada sobre por qué la búsqueda del rescatista continuó hasta el día siguiente, González explicó que las condiciones climáticas impidieron ingresar nuevamente por vía aérea.

"Nuestro segundo curso de acción fue ingresar por vía terrestre", indicó.

Hallazgo del rescatista

El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó el martes 7 de julio el hallazgo sin vida de Ordóñez Canto.

Por medio de un comunicado, la institución informó que el militar fue localizado durante las operaciones de búsqueda desarrolladas desde el día del accidente.

Agregó que corresponderá a las autoridades competentes establecer oficialmente las causas del fallecimiento, debido a que las investigaciones continúan.

Operativo de rescate

Desde el inicio de la emergencia, rescatistas del Ejército de Guatemala, Bomberos Voluntarios y otras instituciones participaron en un amplio operativo para llegar al sitio donde cayó la aeronave TG-PIP, en las cercanías de Unión Victoria, San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Las labores se complicaron por las condiciones del terreno y el mal tiempo, por lo que el Ejército reforzó el despliegue de personal especializado para apoyar la búsqueda, recuperación y extracción de las víctimas.

El oficial José Puerta, de los Bomberos Voluntarios, explicó que los primeros equipos de rescate llegaron al lugar el sábado, cuando localizaron la aeronave accidentada. Desde entonces permanecieron en el área para coordinar la recuperación de los cuerpos.

Añadió que el domingo continuaron las labores con personal y equipo especializado para extraer a las víctimas y relevar a los rescatistas que permanecían en la montaña desde la noche anterior.

Investigación del accidente

Mientras avanzaban las labores de rescate, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (UIA), de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), acudió al lugar para recopilar evidencias que permitan establecer las causas del accidente de la aeronave TG-PIP.

La DGAC informó que las investigaciones continúan y que los resultados se darán a conocer cuando concluyan los análisis técnicos.

Víctimas

Los Bomberos Voluntarios informaron que recuperaron dos de los cuerpos localizados en el lugar del accidente.

Posteriormente, la DGAC identificó a las víctimas como Javier Luengo Delgado y Juan José Barrera. Horas después fue recuperado un tercer cuerpo.

Las operaciones se desarrollaron de forma coordinada entre el Ejército de Guatemala, la Fuerza Aérea Guatemalteca, los Bomberos Voluntarios, la DGAC y otras instituciones que integran el sistema nacional de respuesta a emergencias.

Así ocurrió el accidente

La emergencia comenzó el 3 de julio, cuando la aeronave Beechcraft V35 Bonanza, matrícula TG-PIP, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a una finca ubicada en Santa Bárbara, Suchitepéquez.

Según la DGAC, el vuelo se desarrollaba conforme al plan establecido; sin embargo, horas después se activó el Transmisor de Localización de Emergencia (ELT), lo que alertó a las autoridades sobre un posible accidente.

Tras la activación de la señal se puso en marcha un operativo conjunto en el que participaron la DGAC, la Fuerza Aérea Guatemalteca, el Ejército de Guatemala, cuerpos de socorro y otras instituciones del sistema nacional de respuesta.

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