¿Por qué siguen ocurriendo derrumbes en Villa Hermosa? Los puntos clave sobre la erosión por el río Pinula

La crecida del río Pinula volvió a encender las alertas en Villa Hermosa 1 y 2, en San Miguel Petapa, luego de que vecinos reportaran nuevos derrumbes de viviendas durante las lluvias registradas en los últimos días.

El problema no es nuevo. En septiembre de 2013, el aumento del caudal del río provocó la destrucción de al menos 20 viviendas y dejó otras con severos daños estructurales, principalmente en la parte trasera de las propiedades. Sin embargo, casi 15 años después, varias familias continúan habitando el área debido a la falta de recursos para reubicarse.

Durante las temporadas de lluvia de 2014 y 2015, también se reportó el colapso de más de 10 viviendas en el sector. Ante estos incidentes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la zona como de alto riesgo, advirtiendo sobre la vulnerabilidad de las familias asentadas en las riberas del río Pinula.

En el año 2016 una vecina observa desde el segundo nivel de su vivienda el aumento del caudal del río Pinula durante una fuerte lluvia. Tres años antes, en 2013, la corriente destruyó patios y arrasó varias viviendas en el sector. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González)

Durante la temporada de lluvias de 2023, nuevamente se identificaron 182 viviendas derrumbadas que estaban en las riberas del río Pinula, una zona catalogada desde hace años como vulnerable a deslizamientos y erosión.

En 2026, según relatan vecinos del sector, se tiene conocimiento de al menos 80 viviendas derrumbadas como consecuencia de la inestabilidad del terreno. Conred señaló que no tiene datos de daños de viviendas en esa zona debido a que es un sitio de alto riesgo, inhabitable.

Vecinos estiman que al menos 80 viviendas han colapsado hacia el río este año. La cifra oficial sigue pendiente por parte de la Municipalidad de San Miguel Petapa. (Foto, Prensa Libre: Byron Baiza)

La zona está catalogada como de alto riesgo

De acuerdo con información del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el área nunca fue habilitada formalmente para vivienda. El vocero de la entidad explica que desde finales de la década de 1990, cuando comenzó a poblarse el sector, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) ya tenía identificado el lugar como de alto riesgo y por ello no emitió títulos de propiedad.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recuerda que el Acuerdo Gubernativo 179-2001 clasifica este sector de Villa Hermosa como una zona de riesgo. La normativa advierte sobre el peligro de construir a menos de 100 metros del río Pinula.

La institución señaló que ha mantenido acercamientos con las municipalidades incluidas en dicho acuerdo. En su visita más reciente a Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, se constató que la mayoría de viviendas permanecían deshabitadas. Además, una familia que aún seguía en el lugar aceptó autoalbergarse con familiares.

El 23 de junio de 2026, autoridades de la Municipalidad de San Miguel Petapa y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) realizaron una visita al sector para evaluar los daños y el riesgo en la zona. (Foto, Prensa Libre: Bayron Baiza)

¿Quién debe atender esta situación?

Según la Conred, los procesos de traslado de familias ya iniciaron y forman parte del funcionamiento del Sistema Escalonado, que involucra a autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales.

Covial reitera que, al tratarse de un área municipal no destinada para vivienda, las diligencias y procesos de recuperación corresponden a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED).

Tras los incidentes ocurridos en 2023, la Municipalidad de San Miguel Petapa publicó un acta de Concejo en la que notificó a los vecinos sobre el alto riesgo del área y solicitó la evacuación.

Durante los últimos días, la municipalidad habilitó un albergue temporal en una bodega para las familias afectadas. Sin embargo, al cierre de esta nota, la administración del alcalde Maynor Morales Chávez sobre el alcance de las viviendas y familias afectadas, lo que se ha hecho desde el 2023 y cuál era el plan para el futuro.

En casos similares, según explica el CIV, es el Ministerio de Desarrollo Social el encargado de activar mesas técnicas y coordinar apoyo para las familias afectadas. No obstante, al cierre de esta publicación, la entidad aún no había confirmado si este protocolo ya fue activado o solicitado.

¿Cómo conocer si una vivienda está en una zona de riesgo?

La Conred recuerda que Guatemala es considerado uno de los países con mayor vulnerabilidad a desastres naturales en la región. Por esa razón la institución mantiene disponibles los mapas municipales de susceptibilidad a deslizamientos e inundaciones para que la población pueda consultar el nivel de riesgo en el área donde reside: https://conred.gob.gt/mapas-de-riesgo/