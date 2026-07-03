Clima en Guatemala: pronostican ambiente cálido y lluvias este fin de semana por una onda del este

De acuerdo con el Insivumeh, para este fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de julio, las lluvias pronosticadas se asocian con condiciones locales, la entrada de humedad de ambos litorales y el paso o acercamiento de una onda del este.

La institución prevé áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, así como un ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, se esperan lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

Los análisis realizados y la salida de modelos meteorológicos reflejan que la posibilidad de lluvias aumentará a partir del domingo y durante la próxima semana, añadió el Insivumeh.

En la región del Pacífico habrá poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo durante el día, con posibles lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 34°C y 36°C.

En la meseta central, que abarca la capital, se esperan sectores con niebla matutina, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo. También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con lloviznas y/o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

El viento será ligero del nordeste, con posibilidad de cambiar al sur durante la tarde. En la capital, el termómetro podría marcar entre 26°C y 28°C; en el altiplano central y occidental, entre 23°C y 29°C.

La región del Motagua y los valles del Oriente registrarán poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado, además de ambiente cálido y húmedo durante el día. También habrá incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 36°C y 38°C.

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Para la región norte, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevé poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo.

No se descarta la posibilidad de lloviznas y/o lluvias. Las temperaturas máximas oscilarán entre 26°C y 38°C.