Clima en Guatemala para el 31 de octubre y 1 de noviembre: dónde hará frío y qué regiones tendrán calor

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica temperaturas frías en algunas regiones de Guatemala y ambiente cálido en otras durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

Se prevén áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como nubosidad dispersa que alternará con cielo parcialmente nublado.

También se espera un ambiente cálido y húmedo, con posibles lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del norte, la bocacosta y el suroccidente.

Las lluvias dispersas previstas se asocian con condiciones locales, debido al ingreso de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas en algunas regiones.

Según el Insivumeh, las temperaturas frías durante la noche y la madrugada persistirán en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse valores de entre 2 y 4 grados Celsius.

En cuanto a las temperaturas máximas, en las regiones del Pacífico, Petén, la región del Motagua y los valles de Oriente, los termómetros podrían marcar entre 33 y 36 grados Celsius.

Para leer más: Guatemala podría registrar 16 frentes fríos: los meses en que las temperaturas caerían hasta los 0 °C

Mientras tanto, en la capital se esperan temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados Celsius, y en los altiplanos central y occidental, de entre 24 y 29 grados Celsius.

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se pronostican temperaturas máximas de entre 24 y 34 grados Celsius.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.