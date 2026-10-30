Clima en Guatemala para el 31 de octubre y 1 de noviembre: dónde hará frío y qué regiones tendrán calor

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Clima en Guatemala para el 31 de octubre y 1 de noviembre: dónde hará frío y qué regiones tendrán calor

El Insivumeh informa qué regiones de Guatemala registrarán las temperaturas más bajas el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

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FRÍO EN GUATEMALA

Imagen ilustrativa. Guatemala tendrá clima frio en algunas regiones el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica temperaturas frías en algunas regiones de Guatemala y ambiente cálido en otras durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

Se prevén áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como nubosidad dispersa que alternará con cielo parcialmente nublado.

También se espera un ambiente cálido y húmedo, con posibles lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del norte, la bocacosta y el suroccidente.

Las lluvias dispersas previstas se asocian con condiciones locales, debido al ingreso de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas en algunas regiones.

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Según el Insivumeh, las temperaturas frías durante la noche y la madrugada persistirán en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse valores de entre 2 y 4 grados Celsius.

En cuanto a las temperaturas máximas, en las regiones del Pacífico, Petén, la región del Motagua y los valles de Oriente, los termómetros podrían marcar entre 33 y 36 grados Celsius.

Para leer más: Guatemala podría registrar 16 frentes fríos: los meses en que las temperaturas caerían hasta los 0 °C

Mientras tanto, en la capital se esperan temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados Celsius, y en los altiplanos central y occidental, de entre 24 y 29 grados Celsius.

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se pronostican temperaturas máximas de entre 24 y 34 grados Celsius.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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