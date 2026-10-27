Guatemala podría registrar 16 frentes fríos: los meses en que las temperaturas caerían hasta los 0 °C

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Guatemala podría registrar 16 frentes fríos: los meses en que las temperaturas caerían hasta los 0 °C

Guatemala podría experimentar dos frentes fríos más que en la temporada anterior. El Insivumeh anticipa descensos de temperatura y posibles efectos en la agricultura. Conozca qué meses y regiones podrían experimentar los mayores descensos.

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El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, informó que Guatemala podría experimentar el ingreso de 16 frentes fríos entre octubre del 2026 y abril del 2027.

Rojas advirtió que las temperaturas podrían descender hasta los cero grados Celsius en regiones montañosas, principalmente durante noviembre, diciembre y enero.

El frío será perceptible en el occidente y el altiplano central, aunque las condiciones se extenderán de forma progresiva a otros departamentos.

Según las estimaciones, Guatemala podría registrar dos frentes fríos más que en el período 2025-2026, cuando se contabilizaron 14.

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El funcionario detalló que para noviembre se esperan dos frentes fríos, mientras que para diciembre y enero se proyectan cuatro cada mes. Los seis restantes corresponden a los otros meses.

En noviembre se podrían registrar temperaturas mínimas promedio de entre 10 y 14 °C en Totonicapán, Sacatepéquez, Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango.

Rojas advirtió que las temperaturas podrían descender excepcionalmente hasta los 0 °C en zonas montañosas.

En el departamento de Guatemala, la temperatura mínima promedio prevista para noviembre es de 16 °C, aunque podrían registrarse valores más bajos.

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Para diciembre, las temperaturas podrían seguir bajando, con un promedio cercano a los 8 °C en las regiones más frías. Los termómetros podrían alcanzar nuevamente los 0 °C en áreas montañosas.

En el distrito central, la temperatura mínima promedio disminuirá a 15 °C.

Ese mes, al menos ocho departamentos podrían registrar temperaturas bajas.

Rojas señaló que en enero del 2027 el frío afectará a 11 departamentos. En el occidente y el altiplano central se contempla una mínima promedio de 8 °C. En el departamento de Guatemala se prevé una temperatura mínima promedio de aproximadamente 14 °C.

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El director del Insivumeh alertó que los cultivos de hortalizas y algunos productos agrícolas destinados a la exportación se encuentran entre los más vulnerables a las bajas temperaturas.

También mencionó posibles afectaciones en la producción de frutas, en particular en el aguacate.

En el sector pecuario, Rojas advirtió que las aves de traspatio podrían experimentar estrés térmico cuando las bajas temperaturas coincidan con humedad y viento. Tales condiciones podrían afectar su productividad y capacidad para enfrentar enfermedades.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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