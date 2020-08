¿Cobros por graduaciones y uniforme de prácticas? Ministerio aclara dudas de los padres

El coronavirus modifica la forma en que los estudiantes deben graduarse de nivel medio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Padres de familia han denunciado que los centros educativos han requerido cobros por graduaciones o por uniformes de prácticas para estudiantes de último año de diversificado a pesar de la pandemia por el coronavirus, pero el Ministerio de Educación resaltó que ambos asuntos no están autorizados.

En rueda de prensa la ministra Claudia Ruiz Casasola dijo que las prácticas supervisadas se han modificado de la forma regular, porque se busca evitar que los jóvenes puedan contagiarse de covid-19 en espacios como las oficinas. Para emprender esas competencias los jóvenes deberán desarrollar investigaciones documentales.

Por cuanto los estudiantes no acudirán a alguna institución o empresa este 2020, el uso del uniforme de prácticas no está autorizado y por tanto los padres no deben hacer desembolsos en ese sentido, dijo Ruiz Casasola.

Además, bajo la misma lógica de evitar el coronavirus, las graduaciones presenciales tampoco están avaladas y por tanto los centros educativos no deben hacer cobros para actos de ese tipo.

En cambio, sí podría haber graduaciones virtuales individuales o grupales. “Hay reglamentación para actos de graduación y cada colegio tiene una autorización de cuánto puede cobrar”, sostuvo la ministra.