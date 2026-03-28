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¿Cómo estará el clima este fin de semana en Guatemala?
El comportamiento del clima presentará cambios este fin de semana, con condiciones que variarán según la región del país, de acuerdo con el Insivumeh.
El ingreso de humedad podría provocar nublados y lluvias en el norte y oriente del país este 28 y 29 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La influencia de un sistema de alta presión favorece el ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que genera condiciones inestables y aumento de nubosidad en gran parte del territorio nacional este sábado 28 de marzo del 2026, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante la mañana, predominan los nublados parciales a totales en las regiones Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, Valles de Oriente y el norte del Altiplano Central. En contraste, el sur del país presenta ambiente cálido y soleado, con nubes dispersas y presencia de bruma.
Para la tarde y noche, se prevé un incremento de la nubosidad en las mismas regiones, acompañado de lluvias y lloviznas, principalmente en la Franja Transversal del Norte, el Caribe y áreas montañosas de los Valles de Oriente.
El Insivumeh indicó que se espera mayor desarrollo de nubosidad en la Bocacosta, mientras que en zonas elevadas de Occidente y del Altiplano Central continuará el ambiente frío.
Precaución en ruta por neblina y lluvias
Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las lluvias previstas, especialmente en áreas montañosas, donde podrían registrarse condiciones de neblina y reducción de visibilidad.