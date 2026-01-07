Conap confirma traslado de tigre y león hallados en finca de El Progreso a colección registrada

Un tigre y un león fueron decomisados este miércoles 7 de enero de una propiedad privada en San Antonio La Paz, El Progreso, tras confirmarse que eran mantenidos sin autorización legal, informó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

El operativo se efectuó el lunes 29 de diciembre pasado, como parte de un allanamiento coordinado entre la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP), la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y la Dirección Regional Oriente del Conap.

La acción se derivó de una denuncia interpuesta en octubre pasado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Tras la inspección efectuada por el Conap, se estableció que los ejemplares eran mantenidos sin las condiciones legales y adecuadas para su tenencia.

Por recomendación del médico veterinario asignado, el traslado de los animales se pospuso hasta este lunes 7 de enero, para cumplir con el protocolo de sedación que requiere al menos 24 horas de ayuno.

Ambos ejemplares serán ubicados de forma temporal en una colección debidamente registrada ante la Dirección Regional Oriente del Conap, que cuenta con instalaciones adecuadas y personal veterinario especializado. La institución también dará seguimiento al estado de salud y las condiciones en que se mantengan los animales durante su estancia en ese recinto.

Luis Pedro Peñate, asesor jurídico del Conap Oriente, indicó: “Hoy se está llevando a cabo una diligencia en conjunto con Diprona, el Ministerio Público y la Dirección Regional Oriente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, derivado de una denuncia que fue trasladada desde el Ministerio de Salud al MARN y luego al Conap. Por nuestra competencia en El Progreso, ejecutamos el traslado voluntario del león y el tigre hacia un lugar autorizado para su resguardo temporal”.

“Como resultado de las diligencias de allanamiento lideradas por la Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Zacapa, se coordinó el traslado de un tigre y un león, que quedaron bajo resguardo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pero a disposición del Ministerio Público y del juzgado contralor para continuar con la investigación”, señaló por su parte el MP.

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana para proteger la vida silvestre. Se puede reportar cualquier hecho contra el patrimonio natural a los siguientes números: