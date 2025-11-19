Conciertos simultáneos complicarán el tránsito en la capital este jueves 20 de noviembre

La tarde y noche de este jueves 20 de noviembre serán especialmente complejas para los automovilistas en la capital. Cinco conciertos masivos, programados en recintos ubicados en diferentes zonas de la ciudad, generarán una fuerte carga vehicular y posibles bloqueos en puntos estratégicos del tránsito metropolitano.

Según informes oficiales, los primeros embotellamientos podrían registrarse a partir de las 18 horas, con el incremento sostenido de asistentes que buscarán llegar a los distintos espectáculos. La concurrencia esperada es significativa y se prevé que impacte rutas principales como Periférico, bulevar Liberación, calzada San Juan y avenidas de acceso al Centro Histórico.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que en la zona 11, el espectáculo de Lucero y Mijares en Forum Majadas podría provocar retenciones sobre la 13 calle, el Periférico y la calzada San Juan. En paralelo, en el Parque de la Industria, se desarrollará el concierto de la agrupación chilena Kudai, lo que afectará el tránsito en bulevar Liberación, calzada Atanasio Tzul, avenida Don Bosco y la 5ª- calle de la zona 9.

Montejo agregó que el Teatro Nacional, en la zona 1, será escenario del concierto de Ricardo Arjona. Para este caso, las autoridades sugieren utilizar vías alternas como la 12 avenida de la zona 5, el Centro Histórico, avenida Elena y avenida Centroamérica. La presencia de peatones y vehículos en los alrededores del recinto requerirá precaución adicional.

La Explanada 5, ubicada en cercanías del Campo Marte, recibirá a los asistentes al concierto del colombiano Sebastián Yatra. Por esta razón, se recomienda circular por bulevar Austriaco, 26 y 27 calles de la zona 5, calzada La Paz y bulevar Los Próceres.

Adicionalmente, en el Estadio La Pedrera se llevará a cabo un convivio privado con alta participación esperada. Para evitar ese sector, se puede considerar como opción la antigua carretera a Chinautla.

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala estará operativa durante toda la jornada, y ha dispuesto personal en los sectores más críticos para orientar la circulación y mitigar los efectos de la congestión, resaltó Montejo.

Las autoridades insisten en que, si no se participará en los eventos, lo mejor será evitar desplazarse hacia los alrededores de los recintos.

La planificación de rutas alternas, la anticipación en los horarios de salida y el uso del transporte público son algunas de las recomendaciones emitidas para disminuir el impacto en la movilidad urbana durante esta jornada extraordinaria.

Rutas alternas

Teatro Nacional (Ricardo Arjona)

Avenida El Cementerio

12 avenida, zona 5

5ª calle, zona 9

Centro Histórico

Avenida Elena

Avenida Centroamérica

Explanada 5 (Sebastián Yatra)

27 calle, zona 5

26 calle, zona 5

Bulevar Austriaco

Bulevar Los Próceres

Calzada La Paz

Forum Majadas (Lucero y Mijares)

Periférico

13 calle Cejusa

Calzada San Juan

Parque de la Industria (Kudai)

Calzada Atanasio Tzul

Bulevar Liberación

5ª calle, zona 9

Avenida Don Bosco

Avenida Bolívar

Estadio La Pedrera (convivio privado)

Antigua carretera a Chinautla

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

