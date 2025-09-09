Conred advierte alto riesgo estructural en viaducto de Lomas del Norte y pide intervención urgente

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) urgió la reparación del viaducto de Lomas del Norte, zona 17, tras realizar un tercer estudio que evidencia un progresivo deterioro estructural. La entidad declaró nuevamente la obra en alto riesgo y recomendó a la Municipalidad de Guatemala habilitar rutas alternas.

Pese a haber sido recubierta con una nueva capa asfáltica, la estructura ya presenta grietas y fisuras, como la anterior, lo que confirma que el problema de fondo no ha sido resuelto, advirtió Conred.

Según el informe de evaluación del 7 de junio del 2025, el muro lateral del ingreso muestra desprendimiento del recubrimiento, infiltración de agua, erosión, asentamiento diferencial, así como fisuras y grietas en muros, barandales y pavimento. La situación, según el documento, se ha agravado en comparación con la inspección de 2024.

En el reporte se lee que "se hace necesario realizar intervención de manera urgente".

Conred subraya que el deterioro ha aumentado, a pesar de acciones paliativas efectuadas por la Municipalidad de Guatemala, como la reparación de la carpeta asfáltica para evitar la humedad. No obstante, estas obras son insuficientes, ya que persiste el daño estructural.

Hallazgos principales

Desprendimiento del recubrimiento del muro lateral, con presencia de infiltración y humedad que provoca erosión.

Grietas en el muro lateral y barandales, con incremento respecto a la evaluación de 2024.

Daños en la viga del carril de salida de la ciudad.

Asentamiento diferencial del muro, fractura de la banqueta y deterioro de la carpeta asfáltica.

Trabajos de nivelación en la carpeta bajo el viaducto, por asentamiento entre el muro lateral y la estructura.

Aunque la Municipalidad cerró un carril del viaducto, "no restringió el paso de transporte pesado", subraya Conred.

Ante la condición de “alta vulnerabilidad estructural”, la entidad considera urgente que las autoridades ediles planteen rutas alternas y planes de recuperación.

Asimismo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda debe realizar estudios estructurales y geotécnicos para definir los trabajos necesarios de corrección.

Finalmente, Conred insiste en que "es esencial definir quién es el responsable de la intervención", y recuerda que desde el 20 de julio de 2018 ha emitido alertas por debilitamiento de la estructura. La última, del 7 de junio del 2025, advierte que la situación se ha agravado por el desatendido de sus recomendaciones.

Se solicitó postura a la Municipalidad de Guatemala y al Ministerio de Comunicaciones sobre las recomendaciones de Conred, pero aún no han respondido.

