Conred alerta que daños en puente gemelo al Mocá comprometen el paso hacia el suroccidente

La destrucción del puente Mocá, en el kilómetro 131.5 de la ruta al suroccidente del país, ha generado alarma entre autoridades y pobladores, debido a que los daños también amenazan con comprometer la estabilidad del puente gemelo, que aún se mantiene en pie.

Según informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el desvío de la corriente del río provocado por los escombros del puente colapsado está socavando las bases del puente paralelo, lo que pone en riesgo la conexión hacia el suroccidente y zonas fronterizas.

Édgar Hidalgo, delegado de la Conred en Río Bravo, Suchitepéquez, advirtió que el Mocá “ya no tiene remedio” y que debe priorizarse la protección del puente gemelo para evitar un impacto económico mayor. “Es una bomba de tiempo si esto no se atiende”, aseguró.

Pobladores del sector Brisas del Mocá manifestaron su preocupación. Francisca Ixquiactap, representante del Comité de Señoras del Sector La Línea, indicó que más de 200 familias quedarían aisladas si ocurre un desbordamiento. “Este es el único med|io para comunicarnos con otras comunidades”, afirmó.

Como solución provisional, el Ministerio de Comunicaciones anunció la instalación de un puente modular tipo Bailey, mientras se remueve la estructura colapsada. La medida busca mantener el tránsito en una de las rutas más importantes del país, que conecta con la frontera con México y por donde circulan diariamente miles de vehículos de carga.

El cierre parcial ha complicado el transporte de mercancías y pasajeros, afectando el flujo comercial y logístico en la región sur. Cámaras empresariales advierten que la inhabilitación del paso genera pérdidas económicas por la retención de insumos y productos.

