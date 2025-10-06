Conred declara alerta anaranjada institucional por aumento de emergencias a causa de la lluvia en Guatemala

Ante el incremento de emergencias provocadas por la época de lluvias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta anaranjada institucional en todo el territorio nacional. La medida responde a la persistencia de amenazas activas como derrumbes, socavamientos e inundaciones, así como a la saturación de suelos en distintas regiones del país.

La alerta busca fortalecer la capacidad de respuesta interinstitucional, en coordinación con gobiernos locales, cuerpos de socorro y delegaciones departamentales, según las autoridades.

La alerta anaranjada institucional implica la movilización de recursos para la atención y administración de emergencias o desastres. Según la Conred, esta fase se activa cuando existe una amenaza real y vigente que requiere acciones inmediatas, pero aún no demanda el uso total de los recursos nacionales, como ocurre en una alerta roja.

A la fecha, se han registrado 2,323 emergencias desde el 19 de abril del 2025, lo que ha dejado un saldo de 38,625 personas afectadas, 7,799 damnificadas, 590 albergadas, 42 heridas, 4 desaparecidas y 55 fallecidas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos días, especialmente en las regiones del sur y centro del país. Se prevén precipitaciones fuertes entre lunes y miércoles, acompañadas de niebla y descensos leves en la temperatura, que oscilará entre 30 y 32 grados en la mayoría del país y entre 24 y 26 grados en la meseta central.

Los departamentos más afectados hasta ahora son Alta Verapaz (396 emergencias), Guatemala (338), Suchitepéquez, Quiché y Chiquimula, con más de 150 reportes cada uno. Además de los daños a la población, se reporta afectación en infraestructura vial, con 889 tramos carreteros y 42 puentes impactados, así como 33 edificios públicos, 44 centros educativos y cultivos destruidos en al menos 7 comunidades rurales.

🔔 Tipos de alerta institucional según Conred

🟢 Alerta verde

Vigilancia y monitoreo constante. Preparación en gestión del riesgo ante posibles amenazas.

🟡 Alerta amarilla

Se preparan los recursos disponibles para responder a una emergencia o desastre, ante la posibilidad de que ocurra en el corto plazo.

🟧 Alerta anaranjada

Se movilizan recursos para atender emergencias activas. Implica coordinación interinstitucional y medidas inmediatas.

🔴 Alerta roja

Se activa la respuesta total del sistema nacional. Se destinan todos los recursos disponibles ante una emergencia de gran escala o desastre en desarrollo..

