Conred delega al CIV y a municipalidades tareas pendientes por derrumbe en carretera a El Salvador

Tras concluir las operaciones tácticas en el área afectada por un deslizamiento en el kilómetro 24.5 de la carretera CA-1, ruta a El Salvador, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) delegó las responsabilidades de limpieza, mitigación del talud y recuperación del sector al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), así como a las municipalidades de Fraijanes y Villa Canales.

A pesar del cierre de operaciones por parte del Puesto de Comando Unificado, el paso vehicular en el área continúa restringido, mientras las autoridades locales y el CIV determinan las condiciones para una reapertura segura y ordenada.

Las acciones pendientes incluyen la estabilización del terreno, la señalización del área y un plan de recuperación que garantice la seguridad de quienes habitan en la parte alta del sector.

Conred indicó que estas tareas son ahora competencia de las instituciones mencionadas, en cumplimiento del modelo de gestión de riesgo establecido en la metodología del Sistema de Comando de Incidentes.

El incidente, que se extendió por más de diez días, obligó a desviar el tránsito y generó complicaciones para miles de conductores que utilizan a diario esta importante ruta de conexión hacia el oriente del país.

