Conred emite alerta y pide activar planes de respuesta ante taludes inestables en ruta a Boca del Monte

La saturación de suelos debido a las constantes lluvias ha provocado una situación de alto riesgo por deslizamientos en el tramo comprendido entre los kilómetros 9 y 12 de la ruta que comunica la Ciudad de Guatemala con Boca del Monte, Villa Canales.

Según la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los taludes en ese sector presentan inestabilidad, lo que ha derivado en emergencias que afectan viviendas, el tránsito vehicular y el paso peatonal.

Ante esta situación, la entidad ha emitido dos avisos informativos dirigidos a autoridades y población en general. En ellos se recomiendan medidas preventivas como habilitar albergues, realizar monitoreos constantes y mantener informada a la ciudadanía.

Además, se exhorta a garantizar el cierre de un área de 30 metros del carril de ascenso a Boca del Monte, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar la circulación en condiciones seguras.

Recomendaciones para la población

Entre las sugerencias clave que la Conred trasladó a los habitantes figuran:

Respetar las restricciones de paso vehicular y peatonal.

No acercarse a tomar fotografías o videos en las zonas afectadas.

Usar rutas alternas como la avenida Petapa, la carretera a El Salvador, Pueblito Santa Catarina Pinula, Aguilar Batres y el VAS.

Preparar la mochila de las 72 horas y tener listo el Plan Familiar de Respuesta.

Informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Conred o autoridades territoriales.

La institución también recordó que se debe reportar cualquier emergencia al número 119.

¡La prevención es tarea de todos!, subraya el comunicado emitido la noche del 27 de septiembre, a las 21.00 horas.

