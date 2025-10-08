Conred permite paso de tráileres atrapados en área afectada por derrumbe en ruta a El Salvador

Las autoridades del Gobierno de Guatemala informaron que, como parte de las operaciones interinstitucionales de limpieza tras el derrumbe registrado en el kilómetro 24.6 de la carretera CA-1, ruta a El Salvador, se habilitó este miércoles 8 de octubre el paso exclusivo y regulado para los tráileres que permanecen varados desde el inicio de la emergencia.

El tránsito restringido permitirá a los transportistas retomar sus rutas hacia el oriente y la ciudad de Guatemala, mientras los equipos de respuesta continúan con la remoción de escombros y el despeje total del tramo afectado.

Las autoridades aclararon que esta medida no significa que el paso esté completamente restablecido, ya que aún hay riesgos asociados al talud inestable. Por esa razón, las restricciones para peatones y vehículos particulares continúan vigentes hasta nuevo aviso.

El derrumbe ocurrió el pasado 6 de octubre, como consecuencia de las intensas lluvias que saturaron el terreno, provocando el colapso de parte de la ladera. Desde entonces, maquinaria y personal de distintas instituciones trabajan de forma continua en el lugar.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población evitar la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

