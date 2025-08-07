Construcción de paso a desnivel en Calzada Roosevelt tiene más del 60% de avance y se mantiene la fecha de entrega prevista

El avance de los trabajos de construcción del viaducto en la calzada Roosevelt, ubicado en la 9a. avenida de la zona 11, se estima en un 63.91%, y se prevé que la obra esté concluida en diciembre del 2025, según información del Fondo Social de Solidaridad (FSS), entidad responsable de la ejecución.

En días recientes se construyeron las vigas del puente correspondientes a los números 1, 4, 5 y 6. Además, ya se trabaja en la conformación de las rampas de ingreso y salida, lo que refleja, según autoridades, un progreso significativo en la ejecución del proyecto.

En cuanto a la fecha de finalización, el FSS indicó que, de acuerdo con las proyecciones, los trabajos concluirán el 22 de diciembre y se espera que el viaducto entre en funcionamiento en los últimos días del año.

El costo total del proyecto asciende a Q44 millones 956 mil 501. De ese monto, ya se ha desembolsado Q22 millones 286 mil 661.39. El último pago a la empresa Cebco, encargada de la obra, corresponde a marzo del 2023, según la misma fuente. Cabe recordar que la construcción comenzó en ese año y fue retomada por la empresa en abril del presente año.

El saldo pendiente para la finalización es de Q22 millones 669 mil 839.61.

Detalles del proyecto

Consiste en la construcción de un viaducto entre las calzadas Roosevelt y San Juan, con una longitud aproximada de 402 metros. Esta obra busca mejorar la movilidad vehicular para quienes transitan a diario desde las zonas 3, 7 y 11.

Entre los trabajos contemplados se incluye la mejora del drenaje pluvial, la señalización vial, la construcción de jardineras y aceras peatonales, con el fin de ofrecer mayor seguridad y facilitar el tránsito de peatones y automovilistas.

Según el FSS, las obras concluirán el 22 de diciembre del 2025, manteniéndose el plazo anunciado en abril, cuando se reanudaron los trabajos.

Respecto de la importancia del proyecto, el Fondo señala que esta infraestructura es clave para mejorar la conectividad y fluidez vehicular, ya que permitirá descongestionar una de las rutas más transitadas del país. Se calcula que por las calzadas Roosevelt y San Juan circulan cerca de 100 mil vehículos a diario, por lo que la habilitación del viaducto contribuirá a agilizar el tránsito, de acuerdo con el FSS.

Atrasos en construcción de la obra

La construcción del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt inició el 1 de septiembre del 2022 y debía ser finalizada en el 2023.