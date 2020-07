Coronavirus: Alcaldes municipales dicen no estar preparados para atender crisis en sus municipios

Municipalidades dicen no tener capacidad para atender casos locales, en caso de crisis. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)

La propagación del covid-19 se encuentra en su fase de mayor propagación, por lo que se teme que en las próximas semanas se extienda por todo el país y que los alcaldes municipales tendrán que jugar un papel importante aportando recursos económicos y albergues para sus gobernados.

Sin embargo, algunos jefes ediles consultados por Prensa Libre expresaron que no están preparados para atender casos en su jurisdicción porque nunca creyeron que la pandemia llegara a azotar de gran manera y que en su escaso presupuesto no incluyeron recursos para un evento de esta magnitud.

Expresaron que con gran esfuerzo y algunos movimientos del presupuesto edil han logrado, hasta el momento, cooperar con las autoridades gubernamentales en la sanitización de calles y mercados y proveer de alcohol gel, mascarillas y alimentos para los que cuidan el ingreso a sus municipios.

Asimismo, informaron que no tienen un lugar adecuado para montar un albergue en caso sea necesario aislar algunos casos de enfermos de coronavirus y con ello reducir su propagación, no obstante, dijeron que si esto llega a suceder tendrían que adecuar alguna construcción, pero que el principal problema sería la falta de dinero, servicio de agua y personal sanitario.

Los jefes ediles consultados aseguraron que tienen conocimiento que el Congreso de la República autorizó una ampliación presupuestaria de “muchos millones” al Ejecutivo para atender esta pandemia, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) debe apoyar más a los municipios donde se registre este problema sanitario.

No estamos preparados

El alcalde de Tacana, San Marcos, Eulalio de León, informó que hasta el momento han estado apoyando a los delegados del MSPAS, proporcionando mascarillas, alcohol gel y termómetros para lo cual debieron hacer alguna transferencia en el presupuesto, “pero que en caso se agrave la crisis tendremos que ver que hacemos porque no estamos preparados”.

No obstante, resaltó que los alcaldes municipales saben que el Congreso de la República “aprobó millonadas” al Ejecutivo para que se inviertan en el combate a esta pandemia, “pero nosotros hasta el momento no hemos visto nada de esa ayuda”.

En cuanto contar con un edificio para albergar a algunas personas que presenten síntomas de covid-19 el jefe edil dijo que su municipio no cuenta con alguna construcción que llene los requisitos para cobijar a un grupo de personas. “En la cabecera departamental van a hacer un hospital temporal de unas 20 camas y quizás eso nos ayude”.

De León contó que en su municipio se registraron unos casos de coronavirus con personas que vinieron deportados de Estados Unidos, pero que ya se recuperaron y en la actualidad no hay contagios. “Donde ahorita hay varios es en el municipio colindante de Tectitán, Huehuetenango”.

Ni los chinos pudieron

José Artola, jefe edil La Tinta, Alta Verapaz, dijo que “ningún país estaba preparado para hacerle frente a esta pandemia, mucho menos un departamento o un municipio, ni los chinos”.

Agregó que destinaron un pequeño presupuesto para el covid-19, pero que no puede afirmar si es suficiente o no, porque, hasta ahora, se desconoce la envergadura del problema que podrían enfrentar. “En materia financiera nunca es suficiente lo que uno tiene”.

Artola dijo que para atender los contagios se cuenta con el Hospital General de Santa Catalina La Tinta, el cual cuenta con un espacio habilitado para comenzar con la contención de la pandemia.

Abandonaron puestos de control

El alcalde de San Miguel Acatán, Miguel Alonso, Huehuetenango, informó que durante más de tres meses la corporación ha colaborado con las autoridades gubernamentales proveyendo alcohol gel, mascarillas, alimentación y refacción para las personas que se encuentran designadas en los tres puestos de control que se ubicaron en las entradas y salidas del municipio.

Alonso lamentó que por la falta de recursos estos puestos de control ya casi los abandonaron, “ya no tenemos gente cuidando las garitas”.

El jefe edil, cuyo municipio fue uno de los primeros en estimular la migración rural en los últimos años de 1970, indicó que hace un tiempo regresaron algunos vecinos de Estados Unidos, pero que “ya se recuperaron y ahora no hay problemas”.

“Por el momento no tenemos un albergue, pero si esto sucede tendremos que buscar algún lugar para atenderlos”, comentó.

No hemos recibo nada del Gobierno



El alcalde de La Libertad, Petén, Gustavo Díaz, explicó que su administración es nueva y que por lo tanto no cuenta con recursos para atender los efectos de una pandemia, pero que hasta el momento han invertido lo necesario para atender los problemas que ha acarreado el covid-19, proporcionando “víveres a la población porque de parte del Gobierno no hemos recibido nada”.

El jefe edil relató que no cuentan con un albergue para atender a personas que podrían contagiarse de este virus, pero que al registrarse una urgencia los enviarían al Hospital temporal de San Benito.

“Lo que sí tenemos es un terreno municipal, afuera del cementerio, donde se podría sepultar a los fallecidos por covid-19”, indicó el alcalde.

Díaz informó que una parte de los recursos los han invertido en grupos de deportados que llegan de México, a quienes resguardan en un albergue, les proporcionan alimentación y cuando ya se cuenta con un número considerable los trasladan a la frontera con Honduras. “Con esto buscamos proteger a la población de nuestro municipio, porque somos fronterizos”.

El alcalde reveló que para proteger a la población efectúa un monitoreo con los alcaldes auxiliares, quienes le informan si alguna persona extraña a la comunidad llega, y si es deportado lo ponen en cuarentena con el apoyo del Ministerio de Salud.

Contó que, además, mantienen un puesto de control donde toman la temperatura a las personas y fumigan los vehículos. “También estamos revisando los negocios para ver si están tomando las medidas de prevención como el distanciamiento social, uso de alcohol gel y de mascarilla, junto con la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud”.

No hay ingresos municipales

El alcalde de Camotán, Chiquimula, Noe Guerra, explico que cuando empezó la pandemia asignaron unos fondos para atender la emergencia, pero que los mismos son muy escasos porque les redujeron el situado constitucional y los ingresos municipales son muy escasos porque a la población le cuesta pagar el agua, la recolección de basura y el Impuesto Único Sobre Inmuebles.

“A lo anterior se debe agregar que no contamos con un mercado municipal que genere arbitrios y la población escuchó por la televisión de que las municipalidades no deben cobrar los servicios, entonces, prácticamente, no tenemos ingresos”, refirió el jefe edil.

El jefe municipal informó que cuentan con un salón para usar como albergue, pero que el problema es que al usarlo tendrían que efectuar gastos en la instalación de servicios sanitarios y colchonetas y contratar personal de salud, porque el que hay resulta insuficiente”.