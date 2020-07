Coronavirus: El suministro de oxígeno y pocos insumos médicos siguen siendo un problema

El Hospital Temporal del Parque de la Industria es uno de los que más problemas por desabastecimiento ha registrado durante la emergencia. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

El pasado 20 de junio venció el contrato que fue suscrito por autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) para que todos los centros de la red hospitalaria contarán con el servicio de oxígeno, pero a esta fecha el nuevo evento de licitación se encuentra pendiente en el portal electrónico Guatecompras.

Si existe la compra de algunos insumos relacionados con el servicio, por ejemplo 56 eventos de licitación registrados desde el 13 de marzo al 3 de julio que se traducen a mascarillas para oxigeno e insumos de instalación, que para ser útiles requieren el servicio primario que por ahora podría durar por espacio de solo dos meses.

Guatemala ya superó los 20 mil casos positivos a causa del covid – 19 pero el obstáculo con el que se topan de frente los médicos y las enfermeras es la constante carencia de equipo de protección e insumos médicos que son clave para que pacientes con coronavirus ganen la batalla.

El hospital temporal del Parque de la Industria recientemente recibió la donación de una serie de escafandra, equipo de buzo, que está siendo implementando en pacientes moderados con dificultades respiratorias pero es un centro asistencia que comparte la preocupación por la falta de insumos ya que al no contar con el equipo básico no pueden utilizar la cantidad de escafandras adecuadas a pesar de contar con ellas.

“No hay espacio, ya no hay ventiladores y nosotros necesitamos ventiladores para poder utilizar las escafandras porque sin eso no se puede usar, de nada nos sirve tener escafandras si no tenemos ventiladores mecánicos porque deben de ir conectados, tampoco tenemos macro nebulizadores que también son ideales para el equipamiento de las escafandras”, manifestó un médico del hospital que por temor a sufrir represalias administrativas prefiere no ser citado.

Además explicó que aunque se hagan las peticiones de insumos necesarios para ejercer el trabajo médico siguen sin tener una respuesta positiva por parte de las autoridades del hospital temporal, “No nos dan respuesta por ejemplo hoy (ayer) necesitamos con urgencia un sistema cerrado para respiraciones y presiones porque no hay y la única respuesta que nos dan es que no hay, uno quiere trabajar bien y hacer las cosas con excelencia pero no se puede con ese tipo de limitaciones”, señaló.

El equipo de comunicación social del ministerio de Salud quedó de hacer las consultas pertinentes con autoridades del viceministerio de hospitales pero por el momento no se ha tenido una respuesta.

Por aparte en una entrevista radial que brindó la ministra de Salud, Amelia Flores, el pasado 22 de junio, manifestó que el tema del oxígeno es un punto “crítico” pero que cuentan con abastecimiento para dos meses, tiempo en el que el equipo jurídico de la cartera realizará las gestiones para hacer la adquisición del servicio bajo los parámetros de ley.

Apoyarán a hospitales

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) entregó una primera donación de 200 escafandras a los hospitales que tienen a pacientes con coronavirus. 45 se dieron al Hospital General San Juan de Dios; el Hospital Roosevelt y el temporal del Parque de la Industria recibieron 40 cada uno; el Regional de Occidente, 30; el Hospital Pedro de Bethancourt, 10; y los hospitales regionales de San Marcos, Zacapa y Cobán cinco cada uno.

Pero según explicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, el próximo martes ingresará un nuevo lote con 300 escafandras para la red hositalaria, que según los primeros reportes obtenidos han ayudado considerable a pacientes con coronavirus.

“Ha sido muy positivo hemos visto pacientes que han recuperado el nivel de saturación de oxigeno de un 40% a por encima del 90%, de hecho un caso crítico de una persona que entró con un nivel de saturación del 70% logro subir al 95% así que realmente está salvando vidas y está generando una esperanza a muchas personas que si no hubieran tenido que ser entubadas con todo el riesgo que esto genera”, explicó.

En total Fundesa acordó con la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid – 19 (Coprecovid) hacer una donación total de 800 escafandras y 150 oxigenadores.

Amparo pendiente

La falta de las herramientas necesarias para que el personal de salud haga frente a la pandemia preocupa a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), dependencia que recibió un amparo resuelto de manera favorable en la que se ordena a Salud a dotar del equipo adecuado a médicos y enfermeras.

Pero también está pendiente que se conozca una segunda acción legal que tiene como punto central la cantidad limitada de oxigeno con el que cuentan los hospitales nacionales.

“La fecha de la contratación vigente venció en junio y el evento en Guatecompras quedó suspendido pero las autoridades de Salud no han levantado un nuevo evento de licitación y eso si preocupa porque se tienen insumos para dos meses pero si no se hace el concurso se podría recurrir a la compra directa pero es va en contra de los intereses del Estado porque será a un precio alto y con poca transparencia”, refirió Jordán Rodas, magistrado de conciencia.