Coronavirus: vuelos locales podrían ser los primeros en operar en el Aeropuerto la Aurora

La última fecha prevista para la reactivación de las operaciones en el Aeropuerto Internacional la Aurora era el 15 agosto y algunas aerolíneas ya tienen programación para el 17 y 18 de ese mes; sin embargo, ante la situación que afronta Guatemala frente a la pandemia de coronavirus, cuyo número de contagios superan los 49 mil, las autoridades no tienen claro cuándo llegará ese día.

De acuerdo con autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), hay probabilidades de que sea la aviación doméstica -entre aeropuertos de Petén, Quetzaltenango, Izabal, Huehuetenango y Retalhuleu- la que se active primero, pero no tienen una fecha tentativa para eso.

Francis Argueta, director de la DGAC, dijo que entre dos o tres semanas podría definirse una fecha para que la aviación doméstica e internacional reinicien operaciones en el país.

Afirmó que podría ser la aviación interna la que primero empiece a operar, con el objetivo de darle un impulso a las actividades nacionales, como el turismo y los negocios.

“Creemos que la aviación doméstica se va a incrementar, al contrario de lo que podríamos pensar de que nadie quería viajar hemos visto una alta demanda de reservaciones de vuelos domésticos e internacionales”, dijo Argueta.

Argueta añadió que en Guatemala solo están restringidos los vuelos comerciales, pero que las operaciones privadas sí están permitidas, una vez los interesados determinen que volarán para desarrollar actividades de agroindustria o industriales.

“Los vuelos comerciales por el momento están restringidos más no la aviación privada, es decir, yo como empresario puedo viajar a Huehuetenango mediante un procedimiento en Aeronáutica Civil, donde especifico que mi viaje es con propósito para la industria o la agroindustria. Lo que ahorita está detenido son los viajes de turismo o entretenimiento”, agregó.

Medidas a implementar

Uso obligatorio de mascarilla

Toma de temperatura al ingresar a la terminal aérea

Mantener el distanciamiento social desde que se ingresa hasta que se aborda la aeronave

Uso de alcohol en gel (habrá dispensadores)

Implementación de cámaras térmicas para detectar el calor corporal

Recordatorio de las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de coronavirus

Sin ventas ambulantes

Además, las autoridades de la DGAC dijeron que no se permitirá “ningún tipo” de vendedores ambulantes, pues consideran que “pueden causar vulnerabilidad” para los usuarios de la terminal aérea.

“Siempre he estado en contra de eso, debido a que el Aeropuerto la Aurora no es un lugar de venta ambulante, realmente no hay ningún aeropuerto internacional donde sea permitido y Guatemala no debe ser la excepción. Antes era por orden, pero ahora será por salud no pretendemos autorizar que ninguna venta ambulante se situé en el aeropuerto y pueda causar vulnerabilidad a tener riesgo de contagio, tanto para los vendedores como para el turista”, dijo Argueta.

Preparados

Recientemente, Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), dijo: “estamos listo para cuando el Gobierno lo considere pertinente para poder iniciar las operaciones aéreas, pero desafortunadamente con esta incertidumbre varias aerolíneas ya tenían programación para las 17 y 18 de agosto, pero no sabemos si se va a abrir como se abrió el país hoy de un solo golpe”, afirmó Rodas.

Detalles