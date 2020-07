Coronavirus: Hay que hablarle a ese 30% que no se está cuidando

Un 30% de la población, según un estudio de ProDatos, señala que todavía no cree que la pandemia podría enfermarlos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El director general de la empresa ProDatos, Édgar Monzón, conversó con Prensa Libre acerca de los resultados del cuarto estudio exploratorio sobre el comportamiento de los guatemaltecos frente al coronavirus, en el cual destaca que un importante segmento de la población, compuesta principalmente por jóvenes, no está siguiendo las medidas para evitar contagiarse.

Monzón también habla que el objetivo de la encuesta es no solo ser noticia, sino un instrumento que genere cambio y oriente las políticas oficiales.

¿Cuál es el hallazgo más importante en esta cuarta encuesta?

Creo que han sido varios, pero me atrevería a decir que lo más importante se refiere a que la conducta del cuidado de la gente sigue sin estar a la altura de lo que vemos en la realidad. Es importante notar que 32% manifiesta una conducta que no incluye protocolos de cuidados altos, y cuando pensamos que el manejo del covid-19 depende de todos, uno piensa que esa tercera parte puede romper la cadena porque no está participando.

Según la encuesta, los hombres jóvenes son los que menos se cuidan. A su criterio ¿qué hace falta?

Hablarles en su idioma. Evidentemente los jóvenes hombres son los que menos se cuidan, de hecho la mitad de ellos dicen no tener cuidados altos.

Entonces hace falta involucrarlos, esto quiere decir crearles conciencia de que realmente todos nos cuidamos a todos, y si falta un eslabón la cadena se rompe, y ese eslabón del joven y del adulto joven esta débil porque sigue saliendo y teniendo un cuidado más relajado.

¿Cree que las encuestas han cumplido con sus objetivos?

El objetivo es monitorear la actitud y conducta de la gente, y esto quiere decir estudiar el factor social, qué hace que haya más o menos infectados, qué hace que los hospitales estén más llenos o vacíos, porque mientras más gente se cuide, menos gente habrá en los hospitales. Además, al ser un estudio que se hace mes a mes permite observar tendencias y a los líderes que están manejando esto desde el Gobierno o puestos de liderazgo, permite desarrollar estrategias.

¿Cómo se debe aprovechar esta herramienta?

Nunca hemos querido que la encuesta sea solo noticia, o hacer esto simplemente para que la gente tenga algo para leer. Siempre hemos creído que la encuesta es un instrumento activo que genera acción. Creo que se está empezando a generar esta acción. Mi opinión es que contribuye cada vez más y hace que se actúe en base a los números que presenta.

Acerca de la muestra ¿cómo y por qué se selecciona el área metropolitana?

Inicialmente, por factores presupuestarios. Además, en el área metropolitana vive el 20% de la población del país, es el área más densa, con alrededor de tres millones de habitantes, y representa el centro urbano más dinámico en términos de población.

¿Qué análisis hace respecto de la disminución de la aprobación a las medidas gubernamentales?

Esa pregunta se incluye porque el liderazgo es importante para que la gente gane confianza y siga a su líder, porque todas las medidas salen de ese líder y lo que queremos ver es qué tan fuerte es ese liderazgo, que empezó siendo muy alto, pero que ha disminuido y sentimos que eso es peligroso, y es algo que se debería retomar, lo mismo que con la credibilidad de las cifras de infectados y fallecidos; es importante darle vuelta porque en la medida que la gente crea en sus instituciones y sus líderes, va a acatar más las medidas.

La encuesta dice que las personas sienten cierto miedo, pero a la vez salen a trabajar. ¿Cómo se entiende eso?

No es cierto miedo, es un miedo real. Más del 70% cree que lo peor está por venir, y el 80% cree que la cantidad de infectados puede llegar a 50 mil en el corto plazo. El miedo es un factor importante porque hace que la gente tenga disposición a escuchar para saber qué hacer; sin embargo, los conflictos entre lo que quisiera hacer y lo que tengo que hacer siguen, y esa es la parte que los líderes tienen que buscar cómo manejar, casi como un arte.

¿Espera usted que el incremento vertiginoso de casos positivos y fallecidos genere un cambio en el comportamiento de la gente?

La mayoría ha tomado conciencia. Esperamos que todos la tomen. El problema es que necesitamos que todos los eslabones de la cadena funcionen. Si el 30% de esos eslabones está defectuoso, la cadena se romperá. Desde mi punto de vista, hace falta generar una comunicación más persuasiva.

¿Qué sensación le queda después de conocer los resultados de la encuesta?

Creo que la curva de la gente que se cuida está en aumento, pero mi sensación es que ese aumento es lento en comparación con la cantidad de gente que se está infectando y muriendo. La sensación que me queda es que es indispensable e imprescindible hablarle al 30% que no se está cuidando. Hay que explicarles que no es cierto que sean inmunes.

También me queda la sensación de que muchos actúan en favor de que esto salga adelante, pero que el 30% que no está actuando igual causa que esto no se logre. Además, que la gente tiene miedo a la reapertura. Habrá que explicarle muy bien cómo deberá actuar porque al final de cuentas cada persona es quien va a dar le éxito o fracaso a esto.