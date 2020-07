Coronavirus: Hospital del Parque de la Industria busca médicos y nutricionistas, entre otros puestos

Varias personas acudieron al Parque de la Industria a dejar papelería para poder optar a un empleo en el área de salud. (Foto Prensa Libre: Esbin Garía)

El Ministerio de Salud convocó a interesados en laborar en distintas áreas del Hospital Temporal del Parque de la Industria, para que presenten papelería.

Las plazas disponibles son para médicos, epidemiólogos, neumólogos, infectólogos, nutricionistas, auxiliares de farmacia, estadígrafos, auxiliares de enfermería, encargados de morgue y químicobiólogos, entre otros.

Este jueves 9 de julio, al menos 60 personas presentaron documentos. Algunas de ellas manifestaron que aplican a la plaza por necesidad de dinero.

Por ejemplo Fabián, un joven que llevó papelería para poder trabajar como auxiliar de farmacia, pues considera que en ese puesto no correrá mayor riesgo. “Por el área, tal vez no, porque no estoy en contacto con pacientes”, dijo.

“A lo sumo se tendría contacto tal vez con médicos que van a solicitar medicamentos a la farmacia del Hospital, pero un riesgo alto no veo yo”, agregó.

Laura, otra joven, aplicó para auxiliar de enfermería y tampoco ve un riesgo en la plaza para la que se postuló. “Si se toman las medidas creo que no habría problema, no me da miedo brindar mi servicio. Cuesta un poco encontrar trabajo”, expresó.

Abigail también llevó sus papeles. Asegura que busca trabajo desde inicio de año. “Comenzando este año empecé a buscar trabajo, no he trabajado este tiempo y sí ha costado mucho. Soy el apoyo en mi casa y de alguna manera tenemos que trabajar para salir adelante. A veces uno tiene que tomar medidas necesarias para salir adelante”, afirmó.

Las autoridades de Salud continuarán reclutando a más personas. Los interesados deben presentarse este viernes 10 y sábado 11 de julio en la puerta 7 del Parque de la Industria, de 8 a 16 horas.