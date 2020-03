Coronavirus: “las medidas de prevención y de contención son fundamentales”

El médico Óscar Barreneche es el representante de país de la OMS/OPS. (Foto Prensa Libre: cortesía)

El representante para el país de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) Óscar Barreneche, hace un llamado a mantener las medidas de aislamiento para evitar los contagios de covid-19, reconociendo la poca información que todavía se tiene sobre el virus y cómo podría comportares en los próximos días.

De acuerdo con el comportamiento del virus en otros países, a la semana siguiente se duplican los casos ¿se puede considerar este un patrón?

No podemos estar seguros. Recordemos que esta es una enfermedad nueva de la que llevamos conociendo solamente menos de 10 semanas. Mucho se ha aprendido.

La situación en la que estaba China en el mes de noviembre o diciembre del año pasado, cuando probablemente se dieron los primeros casos, a como está Guatemala esta semana en que confirmó sus primeros casos, es muy distinta.

China, en su momento, no tuvo la oportunidad de implementar de forma temprana medidas de distanciamiento social, como si lo ha podido hacer Guatemala. Se estima que si China hubiese tenido la oportunidad de implementar estas medidas antes de la aparición de los primeros casos muchos otros se habrían prevenido.

Además, los brotes no se han comportado de la misma forma en todos los países. Es importante que además de las medidas de distanciamiento físico (más que distanciamiento social, ya que no se busca que las personas dejen de relacionarse socialmente, pero sí que lo hagan de forma distinta, sin contacto físico o contacto cercano), se implementen con rigor los protocolos de diagnóstico y aislamiento de casos, así como los de manejo clínico, identificación de contactos y seguimiento de contactos en cuarentena.

¿Qué podemos esperar en el territorio guatemalteco?

Si se implementan adecuadamente las medidas de distanciamiento físico y las medidas de contención mencionadas, se podría esperar un enlentecimiento de la aparición de casos, lo que permitiría ganar tiempo y evitar que el sector salud sea desbordado de manera repentina.

Al ver que son pocos los casos de contagio con el nuevo coronavirus, muchos consideran que no se necesitan de medidas como el aislamiento social. ¿La presencia del virus en el país nos debe preocupar?

Sí nos debe preocupar. Todos los días estamos viendo el impacto que el covid-19 está causando en los países. El covid-19 es causado por un virus respiratorio que se propaga rápidamente al contacto directo entre las personas.

Las medidas de distanciamiento físico responden a la lógica de que si separamos a las personas o evitamos su contacto directo, podremos reducir el riesgo de transmisión de persona a persona.

Según el comportamiento del virus en otros países, los casos de personas con covid-19 aumentan cada vez más, ante este panorama. ¿Habría que tomar medidas más drásticas que las tomadas hasta el momento por el gobierno guatemalteco para contener el contagio?

Las medidas de control en sitios potenciales de entrada y las de distanciamiento físico son buenas para retardar y reducir la aparición de casos de covid-19. Sin embargo, no funcionan solas.

Estas medidas son potencializadas por las medidas de contención que incluyen la identificación temprana de los casos, su aislamiento y manejo clínico y la identificación y seguimiento en cuarentena de todos los contactos de cada caso. Adicional a esto, y al centro de todas estas medidas, debe estar la comunicación de riesgo que garantiza que la población esté informada adecuadamente para que se proteja, pero también, para que con el conocimiento venza el temor o el pánico que pueden causar efectos contraproducentes.

La experiencia de otros países nos enseña que es la combinación de todo esto, y no una medida o la otra, que van a ser efectivas en reducir el impacto del covid-19.

Es importante que cada persona entienda y asuma su responsabilidad implementando las medidas de higiene y de distanciamiento físico y las recomendaciones de no salir y exponerse al contagio, así como proteger a los miembros de nuestras familias que sean parte de los grupos más vulnerables a complicaciones graves.

Si cada persona no hace los suyo, será muy difícil reducir el impacto del covid-19 en Guatemala.

El covid-19 ha puesto en jaque sistemas de salud como el de Italia y España, que ya están rebasados por la cantidad de casos. En Guatemala el sistema no es capaz de atender a la población en tiempos normales, las camas para atender a los pacientes son pocas y el personal de salud insuficiente. Con estas carencias ¿qué podemos hacer ante esta emergencia?

Justamente hay que aplicar las medidas de prevención y de contención para evitar que el impacto del COVID-19 en el sector de la salud sea devastador. Las semanas precedentes a los primeros casos le han permitido al Gobierno empezar a prepararse para reducir el impacto

Aunque haya ciertos retos en el sistema de salud pública en Guatemala, es también muy cierto que, cuando se han presentado retos importantes, el compromiso de los miles de trabajadores de salud pública de este país siempre han respondido y sacado al país adelante.

No hay que ir muy lejos para encontrar la evidencia de lo que digo. En enero del 2018, cuando se presentó el brote de sarampión, los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud evitaron que se propagara y evitaron lo que habría podido ser una tragedia si la población de niños con malnutrición hubiese sido expuesta a un brote de sarampión. Y más recientemente, el año pasado, cuando más de 10,000 trabajadores de salud vacunaron 2,5 millones de niños contra el Polio y el sarampión. Con el compromiso de los trabajadores de salud y el apoyo de cada uno de nosotros, miembros de la comunidad, asumiendo nuestra parte de la respuesta, este reto debería ser también sobrepasado. Pero hay que proteger a esos trabajadores de salud para que no sean las primeras víctimas también en Guatemala.

La OPS/OMS ha hecho un llamado global de apoyo a la respuesta a los países con sectores de salud con más necesidades.

Las medidas que se están implementando para la respuesta del covid-19 deberían permitir el fortalecimiento y la resiliencia del sector salud de Guatemala para este y futuros retos.

El personal de salud es quien están en contacto constante con los posibles casos de contagio, ¿qué medidas hay que tomar para protegerlos y evitar que se enfermen?

La protección del personal de salud es fundamental, ya que son ellos quienes no solo recibirán los casos sospechosos, sino que además, cuidarán los casos que necesiten hospitalización y los más graves.

Hemos visto en otros países miles de trabajadores de salud víctimas del covid-19 y son trabajadores de salud quienes estuvieron entre las primeras víctimas fatales a esta enfermedad. Adicionalmente, si las medidas de control de infección no son implementadas adecuadamente, los hospitales podrían tener efectos multiplicadores nefastos.

Ahora que el coronavirus ya está en el país, ¿cuál será el apoyo que la OPS dará a Guatemala?

Desde la declaratoria de China (el 31 de diciembre) de la aparición de esta nueva enfermedad, la OPS/OMS ha acompañado a los gobiernos y a los ministerios de salud de todos los países en el diseño y la implementación de las estrategias de la respuesta al covid-19. La OPS/OMS, con el apoyo de una red global y regional de expertos y de organizaciones aliadas, lidera la respuesta a esta emergencia de salud pública en apoyo de los países o Estados Miembros de la Organización. La aparición de los primeros casos de covid-19 en Guatemala solo intensifica este apoyo.

Al principio se dijo que Guatemala tenía 1 mil 500 pruebas para detectar el COVID-19, otorgadas por la OPS, ante el posible aumento de casos ¿serán suficientes? ¿Cuántas más se tendrían que tener?

Guatemala con el apoyo de OPS/OMS tiene la capacidad de confirmar el diagnóstico de covid-19 en el Laboratorio Nacional desde hace más de cinco semanas, es decir, muy rápido después de la declaración de la aparición del brote en China. Esto es un logro sin precedente en previos brotes como el SARS (Síndrome Agudo Respiratorio) o el MERS (Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio). Las pruebas hasta ahora han sido donación de la OPS/OMS y están permitiendo la confirmación de cada caso. La aparición de nuevos casos, así como la experiencia de países con brotes más graves, indican la necesidad de expandir aún más la posibilidad de diagnóstico del laboratorio. El Ministerio de Salud está tomando medidas en este sentido, utilizando modelos de proyección que servirán no solamente para el cálculo de pruebas diagnóstica, sino también de insumos necesarios.

¿Se dará abasto el Laboratorio Nacional con la cantidad de pruebas que tendría que hacer?, Viendo que solo en este lugar se pueden procesar y dar los resultados.

El Ministerio de Salud ha empezado a tomar medidas para que una red de laboratorios trabaje en coordinación con el Laboratorio Nacional y expandir así la capacidad diagnóstica del país.

Se ha dicho que las personas de la tercera edad son las más vulnerables al contagio del nuevo coronavirus, sin embargo, se han registrado casos de personas jóvenes con el virus en la misma proporción que las de personas adultas. ¿Los jóvenes también son vulnerables?

Todos somos vulnerables a la infección por covid-19. Las personas mayores, nuestros abuelos y abuelas, que además sufran de enfermedades concomitantes, como la diabetes, hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares, son más vulnerables a sufrir complicaciones serias que amenacen su vida. En este grupo también se encuentran las personas que tengan compromiso de sus defensas inmunológicas como las personas que están siguiendo en tratamiento para algunos cánceres. Para el resto de la población, la infección del covid-19 representará una enfermedad de carácter moderado o leve que no necesitará tratamiento médico con hospitalización. Un punto positivo en lo que hemos observado hasta ahora de la infección del covid-19, es que no afecta de manera más severa a población infantil, claramente no tanto como a la población de adultos mayores. Esto no quiere decir que no pueda haber excepciones. En medicina nada es 100% seguro.

El nuevo coronavirus ha concentrado toda la atención del sistema de salud a nivel mundial, sin embargo, en Guatemala hay otros padecimientos que continúan matando personas, como el dengue. ¿Qué medidas se deben tomar en Guatemala ante esta situación?

Es normal que una nueva enfermedad que se expande rápidamente, para la cual no tenemos vacuna ni tratamiento y que cause mortalidad, así sea baja, sea motivo de inquietud. Todos queremos proteger a nuestros seres queridos.

La rápida expansión y el número importante de personas que pueden ser infectados rápidamente, hace que, aunque limitado, el número de víctimas fatales sea significativo y que estos factores causen la disrupción de las sociedades que el covid-19 está causando sobre todo el desbordamiento de los servicios de salud que se ven abocados a dar respuesta al gran número repentino de casos. Es por esto, que las medidas de prevención y de contención son fundamentales para retardar y reducir el impacto del covid-19 y le permitan al sector salud responder a este reto y al mismo tiempo pueda garantizar los servicios de salud que se necesitan.

¿Qué nueva información se tiene del covid-19, sobre el contagio, sobre las secuelas que deja el virus en las personas que se han curado de la infección?

Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas de esta infección. Recientemente la OPS/OMS recomienda medidas alternativas en caso de no poder implementar el protocolo de dos pruebas negativas al final del aislamiento de 14 días, proponiendo el aislamiento por otras 2 a 4 semanas después de que desaparezcan los síntomas antes de ser clasificados como recuperados. Esto para estar seguros que no aparezcan nuevas infecciones a partir de estos casos.

Como ésta, otras medidas se estarán recomendando. La OPS/OMS tiene como mandato utilizar la mejor evidencia científica disponible para hacer recomendaciones a los países. Pero queda mucho por entender. Reconocer que no lo sabemos todo aún forma parte de la cooperación técnica responsable y ética de nuestra Organización.