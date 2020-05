Coronavirus: Retrasos en pruebas dificultan estrategias para mitigar la pandemia

Aunque se han incrementado las pruebas de diagnóstico de covid-19, el Laboratorio Nacional de Salud ya no se da abasto, señala la PDH. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Los problemas que enfrenta la red hospitalaria parecen no tener fin. La pandemia sigue poniendo en aprietos a los médicos que están en la primera línea de la emergencia, quienes además de trabajar con recursos limitados ahora deben contener a un grupo de pacientes que no está conforme con su hospitalización.

Prueba de ellos son los videos y fotografías que circularon en las redes sociales, en los que pacientes anunciaron una “huelga de hisopados”, negándose a ser sometidos a nuevos chequeos hasta que conozcan los resultados anteriores que siguen pendientes.

Esto ocasiona dificultades dentro del hospital temporal que fue presentado como el punta de lanza para la emergencia, el del Parque de la Industria. Un médico que prefirió no dar su nombre por temor a represalias manifestó que el ambiente se mantiene tenso, a tal punto que 50 profesionales consideran presentar su renuncia.

“Eso también tiene afectados a los pacientes, sobre todo que se tornan ansiosos e incluso agresivos y nos genera problemas porque somos los que damos la cara, incluso en el servicio hay pacientes que quieren amotinarse, quieren escapar o atacar al equipo médico porque ya lo ven como una prisión realmente y no tienen certeza de nada”, explicó el médico.

Un hombre que, según uno de los videos compartidos en la red, tiene casi dos meses de estar hospitalizado, aseguró que él y otras personas llevan varios días en buenas condiciones de salud, por lo que piden resultados de las pruebas para ser dados de alta.

“Yo estoy aquí de gratis en realidad. Hay personas afuera que lo ocupan en vez de que yo esté aquí (…). Tengo 13 hisopados y aquí sigo todavía con casi 50 días. Exijo que lleguen antes los hisopados, ya es justo que hagan algo, que nos apoyen, uno tiene familia afuera, nos vemos con los que estamos aquí y estamos bien de salud”, comentó.

Atados de manos

No obtener los resultados de manera precisa puede afectar en dos escenarios la estrategia que el Ministerio de Salud implementa para contener el coronavirus, según el Colegio de Farmacéuticos y Químicos.

El primer ambiente a considerar es la estrategia epidemiológica que, al no contar con los resultados de pruebas practicadas, no permite trazar una hoja de ruta. Además, puede ocasionar nuevos contagios porque los pacientes infectados a la espera de sus pruebas no están en confinamiento.

“Si usted no tiene resultados a tiempo de una persona que pudo haberlos tenido hoy, los va a tener dentro de dos o tres días y en esos dos o tres días obviamente la cantidad de contactos epidemiológicos de esa persona va a llegar a ser mucho mayor, ¿se da cuenta del problema que tenemos?”, explicó César Conde, vicepresidente del colegio profesional.

El segundo punto a considerar, a criterio de Conde, son los problemas clínicos que ocasionan los retrasos en las pruebas, porque los médicos no saben de qué manera tratar a sus pacientes.

“Usted necesita tener un resultado para saber qué hacer con el paciente, es positivo y es covid, es positivo y no es covid, es otra cosa, entonces investigo qué es, y aquí ya no estamos hablando tanto de epidemiología, sino del manejo clínico, ¿qué hago con el paciente, qué le doy? El médico necesita un resultado en el tiempo oportuno porque esto le da la oportunidad de mejorar la salida de ese paciente en bienestar de él”, puntualizó Conde.

Descentralizar pruebas

Producto de las inconformidades de algunos pacientes del hospital temporal del Parque de la Industria, la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) hizo una inspección en el Laboratorio Nacional de Salud, y concluyó que el laboratorio ya no se da abasto.

Según Zulma Calderón, defensora de la salud de la PDH, es claro que el Gobierno hace más pruebas, pero rebasó la capacidad con la que cuenta el laboratorio y recomiendan que se busque el apoyo de otros centros que tengan la tecnología para correr las pruebas.

“La demanda ha venido en aumento, esta es una situación que se debe ver desde el marco de todo el componente del sistema de salud porque el Laboratorio Nacional de Salud está enfrentando una situación similar a la que se está enfrentando en el área hospitalaria, en la cual la demanda ha superado a la capacidad que tenemos instalada en el país”, refirió Calderón.

José Carlos Monzón, director del Instituto de Investigación de Estudios Superiores de la Salud de la Universidad Rafael Landivar (URL), es necesario que se verifique en qué fase de la prueba se están dando los inconvenientes, porque las consecuencias del problema son considerables.

“Pacientes que estén ocupando espacio para alguien más dentro del hospital, y ese retraso para poder dar de alta a las personas, va a tener repercusiones en la vida personal de los pacientes”, explicó.

En tanto, la cartera de Salud explicó que además del Laboratorio Nacional de Salud se corren pruebas en los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, Parque de la Industria, el regional de Quetzaltenango y algunos hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero médicos del Parque de la Industria aseguraron que ellos únicamente hacen las pruebas y luego las envían al Laboratorio Nacional de Salud.

Hasta que las autoridades de Salud no determinen la forma en que abordarán cada uno de los problemas que está dejando la pandemia, la crisis podría seguir aumentando junto al número de casos.