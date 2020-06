Coronavirus: Salud señala que hospitales públicos y privados incumplen registro diario de casos y anuncia auditoría del sistema

Vista de un mercado en Bárcenas, Villa Nueva, uno de los municipios con más casos de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Byron García)

Algunos hospitales públicos y la mayoría de los centros hospitalarios privados y laboratorios están incumpliendo con llevar el reporte obligatorio de casos, reveló este 24 de junio el Ministerio de Salud, cuya titular, Amelia Flores, ordenó una auditoría inmediata en la base de datos y reportes.

De acuerdo con el ministerio, los datos de coronavirus serán publicados en cuanto las unidades que deben reportarlos finalicen sus entregas, algo que puede ocurrir en los próximos días.

El ministerio explicó que la auditoría determinará cuántos laboratorios y centros hospitalarios están incumpliendo con su labor.

El Sistema de Información Gerencial de Salud, Epidemiología y el despacho superior del ministerio estarán a cargo de la auditoría, la cual será “técnica e institucional”, y cuyos resultados permitirán establecer si habrá cambios, explicó el ministerio.

La declaración sale al paso por el número de casos reportados hoy, 279, de los cuales 146 son hombres y 133 mujeres, cuando días atrás ya se había superado los 700 y hubo días con contagios diarios por encima de los 600. La cartera especificó que los datos de contagios y fallecidos de hoy son preliminares.

Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, comentó en Twitter: “No es posible que los laboratorios privados decidan hacer pruebas para #COVID19 y no cumplan con el reporte obligatorio al ministerio de Salud. La batalla contra esta pandemia no puede ganarse si los datos no están al día. Sistemas, responsabilidad y compromiso, imposible sin ellos!”.

El reporte oficial diario precisa de 19 fallecidos, 10 hombres y nueve mujeres.

El sistema de salud corrió 1 mil 544 test de covid-19 y 33 pacientes se recuperaron.

Cifras generales de coronavirus