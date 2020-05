Coronavirus: Se incrementan contagios entre médicos y policías

Nueve médicos del Hospital Nacional de Chimaltenango se contagiaron del nuevo coronavirus, estableció la PDH. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

En los últimos días se ha incrementado el número de personas, entre el personal considerado de primera línea, —empleados públicos, en especial de salud— contagiadas con el nuevo coronavirus, y con ello las insistentes denuncias sobre falta de atención y protección para este grupo.

Luego de un recorrido en el Hospital Nacional de Chimaltenango, la Defensoría de Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reportó este viernes 8 de mayo el hallazgo de nueve médicos contagiados de covid-19.

La PDH señaló que se trata de seis médicos residentes y tres jefes de turno del área de Maternidad, quienes ya se encuentran en cuarentena.

El hallazgo se dio luego de que se recibió una denuncia proveniente de los mismos médicos, en cuanto a que los contagios se produjeron debido a la falta de insumos para protegerse del virus.

Los casos positivos detectados harán que baje la atención en ese hospital, ya que solamente quedan tres médicos residentes y dos jefes.

En Escuintla, María Isabel Pedroza, directora del Área de Salud, informó que han detectado 27 casos positivos, entre los cuales destaca un grupo de médicos que laboraban en el hospital de Amatitlán. Sin dar detalles respecto del número, refirió que ya se encuentran en cuarentena.

Falta equipo de protección

Zulma Calderón, defensora de la Salud de la PDH, explicó que cada semana evalúan las condiciones de diferentes centros de atención hospitalaria, y uno de los mayores reclamos del personal médico es que necesitan más equipo de protección.

En cuanto a la situación en Chimaltenango, afirmó, se recibió una serie de llamadas y denuncias anónimas. “Se investigó y se encontró que hubo casos positivos”, dijo Calderón.

Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos, confirmó que los facultativos denunciaron que “no tienen insumos de protección” para atender la pandemia.

“La primera línea de atención es la vulnerable, todo el personal: médicos, enfermeras y técnicos”, aseguró Ranero.

La PDH aseguró que en los recorridos se han identificado al menos cinco brotes.

En el centro de Salud de Santa Catarina la Tinta, Alta Verapaz, se detectaron dos casos positivos entre el personal médico.

En el centro de Salud de Izabal se confirmaron otros dos casos y se puso en cuarentena a 40 personas.

Calderón informó también que en el Hospital Roosevelt se confirmaron cinco infecciones entre personal médico y 25 personas quedaron en confinamiento.

Aseguró que en la administración central del Ministerio de Salud se detectaron dos casos más.

“No ha habido contrataciones para fortalecer los servicios de Salud. El mismo personal que atiende de forma regular los servicios es el que está dando respuesta a la emergencia. Eso significa que el mismo personal que sale a vacunar es el mismo que le hace las visitas domiciliares a los casos positivos, es el mismo que lleva el programa de tuberculosis y el de VIH”, señaló Calderón.

Añadió que “los servicios se ven doblemente debilitados porque en los hospitales es el mismo personal que atiende los turnos el que ha tenido que responder ante la situación”.

Según la defensora, “gran parte de los servicios de Salud no han tenido contrataciones, porque el Ministerio de Salud no ha hecho los traslados presupuestarios para que puedan tener la disponibilidad para contrataciones, y por consiguiente, no hay dinero para abastecer los insumos de protección del personal médico”.

Contagios en la PNC

Los médicos no son los únicos que se enfrentan a los contagios.

Tambien se confirmó este viernes 8 de mayo que 15 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la subestación de la colonia Landívar, zona 7 capitalina, se mantienen en cuarentena luego de que se detectó un caso positivo.

Los efectivos están confinados desde el sábado pasado, debido a que un agente que regresó del descanso presentó síntomas y luego de evaluarlo se corroboró que estaba infectado de covid-19. Dos casos más aún están en estudio, pues pudieron haberse contagiado.

“Uno dio positivo y debemos mantenernos en cuarentena 14 días, pese a que las pruebas han salido que no estamos contagiados”, explicó un policía confinado.

Vecinos se percataron de la emergencia en la estación policial y han tomado precauciones, para lo cual han instalado cordones sanitarios. Además, les llevan alimentos a los policías confinados y por cuenta propia desinfectan a los visitantes.

Otros contagios

En siete de los 14 municipios de Escuintla, informó el jueves el Consejo Departamental de Desarrollo, se han detectado al menos 27 casos positivos.

Aseguró que los contagiados son un grupo de deportados que estuvieron en cuarentena y mientras estaban en confinamiento se les practicaron las pruebas y dieron positivo.

En conferencia de prensa, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Chiquimula confirmó los primeros tres casos en ese departamento.

María Elena Alas, directora del área de Salud de Chiquimula, dijo que mil 355 personas han estado en cuarentena, de las cuales 546 ya salieron.

Con informacón de Wilber López