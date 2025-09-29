Correntadas desatan caos vial en el área metropolitana; Muxbal y la ruta a El Salvador, entre los más afectados

Las intensas lluvias registradas este lunes 29 de septiembre provocaron correntadas de agua y lodo en la ruta a Muxbal y en la carretera a El Salvador, lo que generó bloqueos parciales, desbordes e incidentes como la caída de árboles y derrumbes menores. En el kilómetro 10 de esta vía, un derrumbe fue reportado, aunque no interrumpió la circulación.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula confirmó que, en varios sectores de Muxbal, incluyendo la aldea Nueva Concepción, el agua arrastró piedras y lodo hacia la carretera. Además, un motorista fue arrastrado por la corriente en esa zona, según usuarios en redes sociales.

También se reportaron inundaciones en los distribuidores viales Las Luces y Santa Rosalía, en la carretera a El Salvador, donde el paso vehicular fue interrumpido por acumulación de agua.

Tránsito complicado en la capital

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que las lluvias afectaron de forma generalizada a la Ciudad de Guatemala, con mayor intensidad en las zonas 2, 3 y 4. Otras zonas afectadas fueron la 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, donde se reportaron anegaciones y tránsito lento.

En la ruta de Santa Fe, zona 13, hacia Boca del Monte, Villa Canales, un árbol cayó sobre la vía tras un leve derrumbe, lo que provocó el cierre parcial de un carril.

En Villa Nueva, la PMT reportó lluvia desde el mediodía, lo que complicó la movilidad, especialmente para los vehículos que se desplazaban desde Amatitlán, por trabajos de recapeo en la ruta al Pacífico. También se reportaron demoras en la calzada Raúl Aguilar Batres, la cuesta de Villalobos y la ruta a Bárcenas, donde la visibilidad fue reducida por la neblina.

La PMT de Mixco informó sobre un cabezal empotrado en la curva de la Megafrater hacia Charcas, cuya remoción fue apoyada por una grúa. En el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana, con dirección a la calzada Roosevelt, también se registró fuerte lluvia y alta afluencia vehicular.

