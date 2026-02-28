Cortejo de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano generará cierres y desvíos en Antigua Guatemala

El ingreso a Antigua Guatemala por la bajada de Las Cañas será restringido el domingo 1 de marzo, con motivo del cortejo procesional de la imagen de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano, informó la Municipalidad de la Ciudad Colonial.

La medida se aplicará durante el segundo domingo de Cuaresma, informó la Municipalidad de Antigua Guatemala, que implementará un perímetro seguro y peatonal para acompañar el recorrido de la imagen.

Las autoridades recomendaron a quienes viajen desde la capital o municipios cercanos utilizar la ruta Interamericana y la Ruta Nacional 14 (RN-14), de 10.00 a 16 horas.

Para incorporarse a la RN-14 es necesario llegar a San Miguel Morazán, El Tejar, Chimaltenango, retornar por el libramiento y descender hacia Pastores para conectar con las vías que conducen a Antigua Guatemala, ya sea por Jocotenango o por el sector conocido como El Tetuán.

Según la comuna, el perímetro será dinámico y se ajustará conforme avance el cortejo procesional. Los vehículos podrán circular hasta el límite indicado en el mapa oficial. Vecinos, touroperadores y personas con reservaciones o con destino a parqueos internos podrán utilizar cuatro puntos habilitados para el ingreso y salida del área peatonal.

Los vehículos que trasladen personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores podrán ingresar para acercarse a su destino y luego dirigirse a un parqueo interno.

El estacionamiento en la vía pública estará permitido únicamente fuera del perímetro peatonal. Los parqueos municipales funcionarán de 5.00 a 24 horas.

Ambulancias y vehículos de emergencia tendrán prioridad de circulación en todo momento. Las autoridades pidieron planificar los traslados y atender las indicaciones de los agentes municipales para evitar complicaciones.