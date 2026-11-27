La instalación de barreras de protección para motociclistas, la adecuación de cruces peatonales frente a establecimientos educativos y la mejora de paradas de buses son tres ejemplos de las medidas que podrían aplicarse en las carreteras de Guatemala mediante las nuevas herramientas técnicas de seguridad vial.

Estas recomendaciones forman parte de la Guía Técnica Nacional para la Gestión Segura y Eficiente de la Infraestructura Vial y del Manual Nacional de Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial, entregados oficialmente a finales de octubre a las autoridades responsables de la infraestructura del país.

Los documentos buscan establecer criterios para identificar riesgos en carreteras existentes y en proyectos nuevos, así como orientar las medidas necesarias para reducir las consecuencias de los accidentes de tránsito.

La presentación ocurre en un contexto en el que Guatemala registró 2 mil 432 fallecidos por hechos de tránsito durante el 2025, según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET) incorporadas en la guía. Además, entre enero y junio del 2026 se contabilizaron 4 mil 658 siniestros, de los cuales el 56.8% fueron colisiones y el 21.6%, atropellos.

Cruces más seguros frente a establecimientos educativos

Uno de los casos contemplados en la guía es la seguridad de los estudiantes que deben cruzar calles y carreteras para llegar a sus centros educativos.

El documento plantea que los entornos escolares deben contar con aceras continuas, cruces peatonales visibles, rampas accesibles y señalización que advierta a los conductores sobre la presencia de estudiantes.

También recomienda instalar iluminación, áreas para el ascenso y descenso de pasajeros y reductores de velocidad cuando las condiciones del lugar lo requieran.

Entre las medidas propuestas en la guía destaca establecer una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en entornos escolares y considerar un máximo de 40 kilómetros por hora en las zonas de aproximación, con medidas físicas para moderar la velocidad.

Estas recomendaciones permiten evaluar las condiciones de los centros educativos ubicados junto a carreteras y determinar qué modificaciones son necesarias para reducir los riesgos de atropellos.

(Figura: Guía Técnica Nacional para la Gestión Segura y Eficiente de la Infraestructura Vial)

Protección para motocicletas en curvas peligrosas

Otro ejemplo es la instalación de barreras de protección diseñadas para reducir las consecuencias de los accidentes en los que están involucrados motociclistas.

La guía señala que los sistemas tradicionales de contención pueden representar un riesgo cuando un motociclista cae y se desliza por debajo de la barrera hasta impactar contra sus postes.

Como alternativa, propone utilizar guardarraíles que incorporen una protección inferior continua, elaborada con materiales metálicos o deformables, para impedir ese tipo de impacto y absorber parte de su energía.

La instalación de estos sistemas podría priorizarse en curvas de mayor riesgo, accesos y salidas de autopistas, así como en tramos donde las características de la carretera aumenten la probabilidad de accidentes.

La importancia de estas medidas se relaciona con la participación de las motocicletas en los hechos de tránsito. La guía, con datos del ONSET correspondientes a enero de 2026, señala que los motociclistas representaban el 51% de los usuarios involucrados en siniestros viales.

Sin embargo, el documento también advierte que este tipo de protección implica costos elevados de instalación y mantenimiento, por lo que su implementación tendría que priorizarse según los riesgos identificados.

(Figura: Guía Técnica Nacional para la Gestión Segura y Eficiente de la Infraestructura Vial)

Paradas de buses más seguras en las carreteras

Las paradas de buses son otros de los espacios en los que podrían aplicarse las recomendaciones técnicas, especialmente cuando los pasajeros deben abordar o descender de las unidades a la orilla de una carretera.

En la guía se plantea que estos espacios deben ubicarse en lugares con suficiente visibilidad para que otros conductores puedan identificar la presencia de un autobús detenido y de personas que se movilizan a pie.

También recomienda que las unidades ocupen el menor espacio posible de la calzada mientras realizan las maniobras de ascenso y descenso.

Otro aspecto es la seguridad de los accesos. Debido a las condiciones del lugar, podrían incorporarse recorridos peatonales, pasos peatonales o pasarelas que permitan llegar a las paradas sin exponerse al tránsito.

Estas recomendaciones servirían para evaluar las paradas existentes y orientar su adecuación cuando se identifiquen riesgos para los pasajeros y otros usuarios de la vía.

(Figura: Guía Técnica Nacional para la Gestión Segura y Eficiente de la Infraestructura Vial)

¿Cómo se verifica su aplicación?

Uno de los retos tanto para la aplicación de la guía como para el manual es determinar si las intituciones responsables las incorporaran en sus proyectos y en el mantenimiento de las carreteras.

Juan Carlos Botrán, director de Seguridad del Automovil Club de Guatemala, explicó que le seguimiento podría realizarse mediante el registro de las auditorías de seguridad vial afectuadas por las entidades vinculadas con la infraestructura.

"Necesitamos ver cuántas auditorías están llevando a cabo las entidades, principalmente las de infraestructura, Caminos y todos ellos. Provial también va a tener capacidad de realizar estas auditorías", indicó.

Botrán añadió que los cambios también podrían ser visibles para los usuarios de las carreteras mediante mejoras en las barreras de protección, la señalización y los diseños viales.

"En el momento que la ciudadanía empiece a ver mejores barandas, empiece a ver más señalización, empiece a ver cambios en los diseños, creo que eso va a ser un buen parámetro para la ciudadanía", expresó.

Como parte del seguimiento, el Automóvil Club de Guatemala pretende elaborar informes de avance cada seis meses para evaluar la implementación de las herramientas y de la hoja de ruta de seguridad vial presentada anteriormente.

"Queremos hacer un reporte de avance del plan o de la hoja de ruta que presentamos en el congreso y de esta aplicación. Lo queremos hacer cada seis meses", afirmó Botrán.

No obstante, el entrevistado reconoció que la disponibilidad de información dependerá también de la apertura de las instituciones involucradas, debido a que algunas autoridades muestran mayor disposición que otras para compartir sus avances.

Por ahora, las herramientas constituyen una referencia técnica cuya adopción obligatoria dependerá de las disposiciones que emitan las autoridades competentes.