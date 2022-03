Cuántos son los casos de reacciones asociadas a la vacuna de covid-19 en Guatemala

El 30 por ciento de la población que no ha recibido ni una dosis contra el covid-19 argumenta que le causan temor las posibles reacciones, según el último estudio Actitudes de la población hacia el covid en Guatemala, elaborado por ProDatos y publicado por Prensa Libre.

Al 26 de febrero, de 14 millones 718 mil 169 dosis que se colocaron, el reporte es de 6 mil 303 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (Esavi). De dicha cantidad únicamente 61 son catalogados como graves.

Lorena Gobern, jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, señaló que en los eventos usuales se reportan dolor, enrojecimiento o inflamación en el sitio de inyección, pueden presentarse síntomas de una falsa gripe, con escalofríos, fiebre, dolor en las articulaciones, fatiga, malestar general, dolor de cabeza, que suelen ser de corta duración. La persona también puede tener, con menor frecuencia, síntomas gastrointestinales como nausea, vómitos, disminución del apetito, aumento de gases en el estómago.

Lo usual es que estas manifestaciones ocurran durante la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, según el reporte. Hasta el 26 de febrero de las 7 millones 217 mil 484 primeras dosis que se colocaron, se registraron 4 mil 203 casos, de esavi lo que representa una tasa de 58.5 por cada 100 mil dosis aplicadas, si se habla de porcentaje es el 0.05.

De las 5 millones 606 mil 464 segundas dosis colocadas la tasa de notificación fue de 31.27, es decir, 0.03 por ciento. En dosis de refuerzo, de un millón 824 mil 221 aplicadas se reportaron 328 esavis, una tasa de 17.98, que trasladado a porcentajes es el 0.017.

En datos generales de las 14 millones 718 mil 169 dosis aplicadas los casos notificados fueron 6 mil 303, la tasa es de 42.82 por cada 100 mil, y en porcentajes es el 0.04, es decir, que por cada 100 dosis aplicadas ni siquiera una persona estuvo algún tipo de reacción adversa.

José Ortiz, del Observatorio de Covid-19 en Guatemala, señaló que es positivo que Guatemala reporte una cantidad baja de esavis, sin embargo, también puede ocurrir que estos no se estén notificando. Estos eventos, a su criterio, deberían monitorearse con cualquier vacuna, pero en el país no se tiene esa cultura de registro, es hasta ahora con la pandemia que se le da importancia.

En observación

Cuando alguien se vacuna contra el covid-19, el lineamiento de Salud establece que debe haber un lugar de observación dentro del puesto de vacunación. Es usual esperar unos 15 minutos para que el personal sanitario evalúe si se presenta alguna reacción al biológico.

Gobern mencionó que los eventos se pueden presentar entre 24 a 48 horas, pero hay casos, los menos, que se manifiestan hasta 30 días después de la vacunación.

Entre estos casos se han reportado 61 catalogados como graves, que requieren hospitalización y pueden poner en riesgo la vida, pueden ocurrir reacciones anafilácticas -una alergia extrema a los componentes de la vacuna-.

Lea además: Así es el procedimiento para reclamar compensación por reacciones adversas serias de las vacunas contra el coronavirus

De acuerdo con la jefe de epidemiología, los casos graves son sometidos a análisis por parte del Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a la Vacunación (CERASV), en el que participan médicos de distintas especialidades.

“Se recopila toda la información, se hace una investigación personalizada de cada caso, y el objetivo es determinar si hay una asociación causal consistente o inconsistente con la vacunación covid-19, de estos casos hemos tenido siete que sí tienen una asociación causal consistente”, indicó Gobern.

Hay otros 29 casos que no tienen una asociación causal con la vacuna contra el coronavirus, dos en los que no hay información suficiente para descartarlo, hay ocho que no ha sido clasificables y el resto está en proceso de investigación.

Los esavi reportados como graves han sido hospitalizados, se han recuperado, ninguno ha fallecido. Los siete casos que están asociados a la vacuna algunos los diagnósticos han sido tenosinovitis -inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón-, anafilaxia, crisis de ansiedad y dermatitis flagelada.

Lea además: Publican “ley de vacunas” para eximir a farmacéuticas de reacciones adversas luego de vacunar contra covid-19

En la Ley de exención de responsabilidad y de creación del mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra el covid-19 que posean autorización de uso de emergencia por la pandemia del virus Sars-CoV-2 se norma que hay una compensación para las personas cuyos casos se compruebe que han tenido una situación adversa seria por la vacuna contra el coronavirus.

De los siete casos que se ha comprobado que están asociados a la vacuna anticovid, Gobern indicó que cuatro recibieron compensación, tres ocurrieron previo a que fuera aprobada la ley por lo que no fueron beneficiados.

Luego del análisis de los casos por parte del comité este emite un dictamen y lo refiere al área de Salud correspondiente que le da seguimiento correspondiente al paciente.

Comparado con la cantidad de guatemaltecos vacunados, los esavis registrados en Guatemala son escasos. El Ministerio de Salud busca mejorar el aviso de estos eventos, “porque como país no es bueno tener pocas notificaciones, al contrario, necesitamos que se registre, que se notifique, para ir monitoreando y poder compararnos con otros países y ver cómo se desarrolla la vacunación. Realmente es muy poco lo que hemos registrado”, dijo Gobern.

En el sitio registrovacunacovid.mspas.gob.gt/ , las personas pueden registrarse al manifestar algún evento en su salud asociado a la vacuna, también pueden acercarse a los servicios de salud, incluso, hasta 30 días después de haberse vacunado, es mejor si presentan la constancia de vacunación para verificar la fecha en que se inyectaron.

Dicho registro ayudará a tener información más cercana de los casos de esavis en el país, si la persona presenta un efecto de los esperados o bien graves, es mejor reportarlo.

¿Mujeres más que hombres?

En el tablero de Situación de covid-19 del Ministerio de Salud se observa que los reportes de esavi son más de mujeres. No es está relacionado con la genética, más bien es porque la población femenina tiende a buscar atención médica más que los varones.

Los datos indican que el grupo etario de 18 a 39 años reportó más casos de eventos asociados a la vacuna que la demás población.

El 47.8 por ciento de los reportes manifestaron tener reacción local -en el área donde fueron inyectados-, mientras que un 17.7 por ciento dijo tener cefaleas, 10.9 tuvo fiebre, 7 porciento, 6.5 nausea y 1.9 rash, los demás síntomas se presentaron en menor proporción.

Así va la vacunación

Guatemala está por debajo de tener a la mitad de la población meta vacunada contra el covid-19. Después de un año una semana de que se aplicó la primera dosis en el país el 45.5 por ciento de las personas tiene el esquema completo, cuando el ideal es llegar al 70 por ciento

“Una de las estrategias más importante que tenemos es la vacunación”, dice Gobern, pues evita que las personas enfermen de gravedad, la hospitalización y la muerte a consecuencias del coronavirus.

Alrededor del 82 por ciento de los casos ingresados a nivel hospitalarios son de personas que no tienen ningún antecedente vacunal, según reporte de Salud.