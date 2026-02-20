Cuaresma 2026 en Antigua Guatemala: rutas, parqueos, horarios y procesiones del primer fin de semana

Antigua Guatemala será nuevamente el epicentro del fervor y la tradición religiosa con motivo del Primer Sábado y Domingo de Cuaresma, que marca el arranque de las actividades del 2026. La Municipalidad de Antigua Guatemala ha anunciado un plan integral de movilidad, orden, seguridad y servicios públicos, diseñado para garantizar el desarrollo adecuado de las procesiones, velaciones y eventos religiosos que caracterizan esta temporada.

Cuaresma 2026: fe, tradición y organización

La celebración de la Cuaresma en Antigua Guatemala inicia oficialmente el 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, y se intensifica durante el fin de semana con actividades religiosas en diversas aldeas y templos. El sábado 21 destaca la Procesión de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada (Santa Ana), mientras que el domingo 22 se realiza la tradicional procesión de Jesús Nazareno de la Salvación (Santa Catarina Bobadilla), uno de los cortejos más esperados del inicio de la temporada.

Por ello, la Municipalidad activará un plan especial que contempla:

Perímetro seguro y peatonal

Rutas alternas

Parqueos habilitados

Transporte municipal gratuito

Marbetes electrónicos (MarbEx)

Horarios y acceso para visitantes y vecinos

Perímetro peatonal dinámico y puntos de ingreso

Desde las 5.00 horas del 22 de febrero, se habilitará un perímetro peatonal que se ajustará según el avance de las procesiones, especialmente la del Jesús Nazareno de la Salvación, que sale a las 8.00 horas y regresa a las 21.00 horas.

El perímetro seguro restringe el acceso vehicular dentro del casco central.

restringe el acceso vehicular dentro del casco central. Hay cuatro accesos habilitados para vecinos, touroperadores y quienes cuenten con reservaciones o se dirijan a parqueos internos .

para vecinos, touroperadores y quienes cuenten con o se dirijan a . Vehículos con personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores pueden ingresar para dejarlos y salir a estacionarse.

Mapa del perímetro: Disponible en redes oficiales de la Municipalidad y en el sitio web.

Parqueos municipales y MarbEx digital

Se han habilitado siete parqueos municipales fuera del casco histórico:

La Pólvora Campo #3 Finca Retana Centro de Servicios (solo motocicletas) Santa Inés INVAL Rancho Nimajay (uso exclusivo para personas con discapacidad y adultos mayores)

Vehículo Tarifa MarbEx Vehículos livianos Q20.00 Motocicletas Q10.00 Microbuses Q30.00 Coster Q60.00 Buses Q90.00

Compre tu MarbEx en línea: https://portal.muniantigua.gob.gt

Solo agentes municipales están autorizados para cobrar. Reporte abusos al 1552, opción 1.

Rutas de transporte público gratuito

Habrá buses municipales gratuitos de 5.00 a 23.00 horas en tres rutas:

Santa Inés ↔ Fuente de las Delicias INVAL ↔ San Francisco El Grande Rancho Nimajay ↔ 4a. Avenida Sur (exclusiva para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad)

Todos los parqueos cuentan con servicios sanitarios gratuitos.

Horarios procesionales y recomendaciones

Sábado 21 de febrero

Procesión Jesús Nazareno de la Dulce Mirada

Aldea Santa Ana

Salida : 13.00 horas

: 13.00 horas Entrada: 23.00 horas

Domingo 22 de febrero

Procesión Jesús Nazareno de la Salvación y Virgen de Dolores

Aldea Santa Catarina Bobadilla

Salida : 8.00 horas

: 8.00 horas Entrada: 21.00 horas

Punto de emergencias y extravíos: Centro Cultural de La Antigua Guatemala (junto a San José Catedral).

Recomendaciones generales

Hidrátese y protégase del sol.

Usar bloqueador y sombrero.

Identificar a los menores con gafetes o brazaletes.

Estacionar solo en áreas autorizadas .

. Recuerde que el domingo el perímetro es peatonal.

Una ciudad que honra la fe paso a paso

Antigua Guatemala invita a vecinos y visitantes a vivir esta tradición con orden, respeto y devoción. La implementación de este plan integral fortalece la movilidad urbana, la seguridad y el turismo, consolidando a la ciudad como un referente mundial durante la Cuaresma y Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO .

Consulta en tiempo real rutas y servicios con el Asistente Virtual Muni Antigua: información de parqueos, transporte, perímetros y recorridos procesionales actualizados al momento.