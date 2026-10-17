Daños en puente de Villa Hermosa: Se aviva tensión por restricciones de tránsito

Las tensiones por la restricción de paso en el punte Pinula en Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, por daños en su infraestructura, se avivó este sábado 17 de octubre.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteró el miércoles últmo la recomendación de cerrar de manera preventiva el paso vehicular y peatonal por el puente, debido al riesgo que representa el avance de la erosión en el sector y la vulnerabilidad que representa.

"Ante ello se mantiene la recomendación del cierre preventivo para el tránsito vehicular y peatonal, como medida de protección para las personas ante la vulnerabilidad del puente y áreas cercanas", enfatizó la institución en un comunicado.

La erosión provocada por el río Pinula ha ocasionado la pérdida de más de 500 viviendas y terrenos, según las estimaciones, y el socavón alcanzó el puente que comunica el sector con otras zonas de San Miguel Petapa y la capital.

Este sábado, los vecinos denunciaron que la municipalidad de esa localidad autorizó el paso peatonal por el lugar, ignorando la recomendación de la Conred, mientras la pared de una de las viviendas cercanas al puente cedió y la estructura completa está a punto de caer sobre la vía.

Ante la emergencia, algunos inquilinos y dueños de edificaciones han comenzado a abandonar los locales para resguardar sus pertenencias, aunque no todos están de acuerdo en esta medida.

En tanto, motoristas expresaron su inconformidad antes el cierre del paso, ya que eso los obliga a buscar rutas alteras mucho más lejanas del sector.

Trabajos se dañaron

Aunque la Conred reconoció el trabajo de la alcaldía en la contención de la erosión cercana al puente, los vecinos denunciaron que las recientes lluvias destruyeron los trabajos que se habían efectuado.

En un recorrido efectuado por Prensa Libre y Noticiero Guatevisión este sábado se constataron los daños en el puente y la tensión en los vecinos, así como preocupación que causan los daños por las lluvias en el sector.

También se observa cómo los afectados están trasladando sus pertenencias antes el temor de colapso total.

Los vecinos habían advertido desde hace semanas que faltaba poco para que la erosión causadas por las correntadas del río alcanzaran las bases del puente.

El puente Pinula constituye una de las principales vías de comunicación para los habitantes de Villa Hermosa 1, quienes lo utilizan para desplazarse hacia otros sectores de San Miguel Petapa y la capital.