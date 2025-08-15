Temblor de magnitud 3.8 sacude a Guatemala este 15 de agosto del 2025

De acuerdo con el Insivumeh, a las 8.46 horas de este viernes 15 de agosto del 2025 se registró un sismo de magnitud 3.8, con epicentro en el departamento de Sacatepéquez.

Ante el temblor sensible, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo un llamado a los ciudadanos a preparar la mochila de las 72 horas, activar el plan familiar de respuesta, mantener la calma y, ante cualquier emergencia o desastre, llamar a los cuerpos de socorro o al número 119 de esa institución.

La mochila de las 72 horas

1. Botiquín de primeros auxilios

Conred recomienda tener un botiquín portátil por vivienda, que contenga elementos como vendas, alcohol o agua oxigenada, paletas de madera, curitas, algodón, guantes de látex y mascarillas desechables, entre otros. También debe incluir medicamentos de prescripción personal si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad. Se sugiere añadir una fotocopia de la receta médica correspondiente.

2. Alimentos

Se deben resguardar alimentos no perecederos y de fácil ingesta, preferiblemente enlatados o deshidratados con sistema de apertura fácil. La cantidad dependerá del número de personas en la vivienda.

Linterna

Una linterna con baterías es fundamental, especialmente si el evento ocurre por la noche. Además, se recomienda incluir:

Radio con baterías

Lazo resistente

Fósforos en bolsa plástica

Silbato o gorgorito

3. Ropa y artículos de aseo personal

Debe incluir al menos una muda de ropa por cada miembro del hogar. También se sugiere llevar suéteres, zapatos, pantalones, gorros, bufandas, ropa para bebés y adultos mayores. No deben olvidarse los artículos de higiene: crema dental, cepillo, peine y toalla.