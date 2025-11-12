comunitario
Decreto 9-2025: Congreso deja sin efecto reforma ambiental tras veto de Arévalo, la ley sigue como estaba
El Congreso de Guatemala aceptó el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 9-2025, que buscaba reformar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Reforma ambiental aprobada en septiembre no se aplicará: Congreso acepta veto del presidente y archiva el Decreto 9-2025. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)
El Congreso de la República de Guatemala decidió aceptar el veto presidencial al Decreto 9-2025, el 11 de noviembre, que proponía reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86).
Con el respaldo de 100 diputados, el Legislativo aprobó el Acuerdo 11-2025, que deja sin efecto las modificaciones y envía la iniciativa al archivo.
El Decreto 9-2025, aprobado el 30 de septiembre, pretendía modificar los estudios de impacto ambiental y promover un uso más sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, el Ejecutivo, vetó la norma al considerar que contenía disposiciones contrarias a varios artículos de la Constitución Política de la República.
Motivos del veto presidencial
El veto fue oficializado el 5 de noviembre mediante el Acuerdo Gubernativo 192-2025, publicado en el Diario de Centro América. Según el documento, las reformas no se ajustaban a principios constitucionales, ya que podían vulnerar derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la seguridad de los ciudadanos y la protección del ambiente.
Uno de los puntos más cuestionados fue la modificación del artículo 8 de la ley, que limitaba la exigencia de estudios de impacto ambiental solo a actividades de carácter comercial.
De acuerdo con el Gobierno y con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), esta redacción podía generar ambigüedades y dejar fuera a proyectos estatales o no comerciales, debilitando los mecanismos de control ambiental y de protección a la población.
El Ejecutivo argumentó que esta exclusión violaba los artículos 2, 4, 97, 125 y 126 de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad y el uso racional de los recursos naturales. Además, se señaló que la reforma contradecía los tratados internacionales que comprometen a Guatemala a proteger el derecho humano a un ambiente sano.
Cambio presentados en el decreto 9-2025
La normativa buscaba actualizar las disposiciones de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, vigente desde 1986, y detallar los procedimientos para los estudios de evaluación de impacto ambiental previos a cualquier proyecto, obra o actividad que pudiera causar deterioro ambiental o afectar el patrimonio natural y cultural del país.
Una de las reformas era la exoneración de la presentación de instrumentos ambientales a instituciones benéficas, religiosas, servicios profesionales individuales y ventas de la economía informal, siempre que no emitieran contaminantes y sus desechos fueran gestionados adecuadamente.
|Tema
|Decreto 68-86 (vigente)
|Decreto 9-2025 (vetado)
|Estudios de impacto ambiental
|Obligatorios para cualquier proyecto que pueda dañar el ambiente.
|Se delega al Ministerio definir cuándo aplica, según reglamento.
|Excepciones
|No contempla excepciones.
|Excluye iglesias, Oenegés, profesionales individuales y economía informal sin emisiones.
|Sanciones
|Multas de Q5 mil a Q100 mil y clausura tras 6 meses sin cumplir.
|Mantiene sanciones, pero condicionadas. El objetivo era establecer un plazo de cumplimiento.
Con el veto presidencial, se mantiene vigente la normativa establecida en el Decreto 68-86. Los diputados que respaldaron la decisión señalaron que trabajarán en una nueva iniciativa que beneficie a los negocios, pero que priorice la protección del medio ambiente.
Reacción del Congreso y los diputados
Tras analizar el veto, el Congreso concluyó que los argumentos del Ejecutivo eran razonables y decidió no insistir en la aprobación del decreto.
El Acuerdo Legislativo 11-2025 fue aprobado con 100 votos a favor, lo que deja la reforma sin efecto y dispone su archivo definitivo.
La diputada Karina Paz calificó la decisión como “una gran victoria para el medio ambiente”, destacando que diversos sectores científicos y organizaciones ambientales habían expresado su rechazo a la iniciativa.
También respaldaron el veto los diputados Román Castellanos y Luis Ventura, quienes consideraron que la medida “protege el entorno natural del país y fortalece la gobernanza ambiental”.
Por su parte, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del bloque Unionista, votó en contra, argumentando que la normativa buscaba beneficiar a pequeñas empresas y sectores productivos.
Implicaciones del archivo
Con la aceptación del veto, el Decreto 9-2025 queda sin vigencia y no entrará en efecto. El Acuerdo Legislativo 11-2025 entrará en vigor de inmediato tras su publicación en el Diario Oficial, conforme a la ley.
La decisión marca un precedente sobre la importancia del control ambiental en Guatemala y reafirma el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la Constitución, según explicaron los diputados que apeoraron el veto presidencial.