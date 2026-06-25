Denuncian invasión de finca Yalcobé que paraliza cosecha de palma de aceite en Alta Verapaz

La invasión de una parte de la finca Yalcobé, propiedad de la empresa NaturAceites, mantiene interrumpidas las labores de cosecha de palma de aceite y ha generado preocupación entre autoridades locales, quienes advierten que este tipo de hechos responde a un patrón de ocupaciones ilegales y posterior venta de terrenos.

Rodrigo Díaz, representante de NaturAceites en Fray Bartolomé de las Casas, informó que la ocupación comenzó el viernes de la semana pasada, luego de que la empresa recibiera información sobre una reunión en el barrio La Vilmita, donde, según indicó, se reclutaba a personas para invadir la propiedad privada.

Según Díaz, alrededor de 80 mujeres, acompañadas de niños, ingresaron inicialmente a la finca. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar e instaron al grupo a retirarse, lo que ocurrió hacia las 11 horas.

Sin embargo, ese mismo día, aproximadamente a las 15 horas, el grupo regresó, esta vez acompañado de hombres. De acuerdo con el representante de la empresa, nuevamente intervino la PNC para advertir que se trataba de propiedad privada, pero los ocupantes manifestaron que no abandonarían el lugar mientras no existiera una orden de autoridad competente.

Díaz explicó que, desde entonces, los ocupantes han permanecido de forma intermitente en el terreno, que suman unas 25 hectáreas, situación que ha impedido el desarrollo normal de las actividades agrícolas.

Añadió que tres trabajadores fueron obligados a abandonar sus labores tras ser amenazados con armas blancas, por lo que la empresa decidió suspender la cosecha para evitar exponer al personal.

"La palma de aceite no la hemos podido cosechar debido a la presencia de estas personas. No hemos querido poner en riesgo a nuestros trabajadores", afirmó.

Denuncia ante el MP

NaturAceites presentó una denuncia por el caso el viernes pasado y la ratificó el lunes ante el Ministerio Público (MP).

Díaz indicó que fiscales e investigadores ya efectuaron una inspección ocular en el lugar; sin embargo, manifestó preocupación porque, mientras avanzan los procedimientos legales, los ocupantes continúan asentándose en el terreno.

Según el representante de la empresa, actualmente son afectadas unas 25 hectáreas de cultivo de palma de aceite.

También aseguró que los ocupantes comenzaron a realizar mediciones, colocar estacas y levantar champas de nailon dentro de la finca.

Asimismo, señaló que la empresa recibió información de que un profesional habría elaborado planos del área que, presuntamente, son utilizados para ofrecer espacios a terceros. Díaz indicó que esa situación también será denunciada ante las instancias correspondientes.

El representante de NaturAceites hizo un llamado a las autoridades para agilizar las investigaciones y garantizar el respeto al derecho de propiedad privada.

"No somos los únicos que enfrentamos este problema en Guatemala. Pedimos que se investigue a quienes, según nuestra información, engañan a personas ofreciéndoles tierras que no les pertenecen", expresó.

Alcalde califica invasiones como "un cáncer"

El alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Walter Ayala, afirmó que la invasión afecta únicamente una parte de la finca Yalcobé y aseguró que este tipo de conflictos se ha repetido durante años en el municipio.

El jefe edil indicó que, según la información recabada, los ocupantes provienen de un asentamiento cercano conocido como barrio La Vilmita y sostuvo que algunos de ellos anteriormente obtuvieron terrenos, posteriormente los vendieron y luego participaron en nuevas invasiones.

"Es un modo de operar donde perjudican a quienes poseen legalmente sus propiedades", afirmó.

Ayala manifestó que está en desacuerdo con cualquier ocupación ilegal, independientemente de quién sea el propietario del terreno.

"El respeto a la propiedad privada debe prevalecer. No importa si la tierra pertenece a una empresa, a un finquero o a una persona que con mucho sacrificio obtuvo su parcela", expresó.

El alcalde también señaló que las invasiones se han convertido en "un cáncer" que afecta tanto a propietarios como a la imagen del municipio.

A su criterio, las autoridades deben sentar precedentes para evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

El jefe edil añadió que el problema no representa a toda la población de Fray Bartolomé de las Casas, sino a un grupo reducido de personas.

Además, reconoció que el crecimiento poblacional y la disminución de tierras disponibles han incrementado la demanda de terrenos en el municipio; sin embargo, subrayó que esa situación no justifica las ocupaciones ilegales.

Finalmente, hizo un llamado a las instituciones encargadas de investigar el caso para que actúen conforme a la ley y resuelvan el conflicto por la vía legal.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.