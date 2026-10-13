Depresión tropical 21-E: Insivumeh explica a qué distancia se encuentra de Guatemala y si podría tener efectos en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este martes 13 de octubre que el sistema de baja presión, ubicado a 700 kilómetros al suroeste de las costas de San Marcos, en el océano Pacífico, se fortaleció y se convirtió en la depresión tropical 21-E.

Añadió que, según el pronóstico, se prevé que el sistema se intensifique y se convierta en la tormenta tropical Trudy durante las próximas 24 horas.

Por su ubicación y posible trayectoria, el sistema no representa un peligro directo para Guatemala, según el Insivumeh.

Las lluvias previstas para este 13 de octubre están asociadas a condiciones locales y al ingreso de humedad, principalmente del mar Caribe.

Se prevén precipitaciones en la bocacosta, el norte, el Caribe, la Franja Transversal del Norte, sectores montañosos de los valles de Oriente y el sur del altiplano central.

El Insivumeh no descarta lluvias dispersas en el resto del territorio nacional.

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La institución indicó que mantiene un monitoreo constante de cualquier sistema hidrometeorológico que represente un peligro para Guatemala.

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