Derrumbe en carretera a El Salvador: soldados quedan atrapados y son rescatados con vida

Un nuevo deslizamiento se registró este jueves 9 de octubre en el kilómetro 24.6 de la CA-1, carretera a El Salvador, y dejó atrapados a dos soldados de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala, informó la Conred.

Los elementos participaban en las labores de remoción de escombros cuando una nueva masa de tierra se desprendió y los sepultó parcialmente, pues quedaron atrapados en la máquina en la que trabajaban. Equipos de emergencia lograron rescatarlos con vida y trasladarlos al Centro Médico Militar, donde se reportan en condición estable, con lesiones leves.

“El área está demasiado inestable debido al clima. Lamentablemente hubo otro deslave mientras la maquinaria trabajaba, y dos elementos quedaron atrapados entre los equipos. Gracias a Dios y al esfuerzo de todos, logramos rescatarlos”, explicó Eddy Monzón, comandante del Puesto de Comando Unificado y miembro de los Bomberos Municipales Departamentales.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteró que la inestabilidad del terreno y las lluvias constantes impiden habilitar el paso en ese sector.

Las restricciones peatonales y vehiculares continúan vigentes, y se pidió a la población no exponerse al riesgo.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron retirar la maquinaria pesada del área afectada.

