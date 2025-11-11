Comunitario
Derrumbes interrumpen el paso en la ruta al Polochic; continúan labores de limpieza en Tamahú
El tránsito en la Ruta Nacional 7E, en el tramo entre Tamahú y el valle del Polochic, continúa afectado por derrumbes registrados a la altura del kilómetro 184.5, en la comunidad de Rocjá, Alta Verapaz.
Personal de Caminos remueve lodo y tierra en el kilómetro 184.5 de la ruta al Polochic, donde los derrumbes han interrumpido el paso vehicular. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIV)
Según reportes oficiales, las lluvias recientes asociadas a un sistema de alta presión han provocado deslizamientos y saturación de los suelos en varios sectores de las Verapaces y del norte del país, lo que mantiene inestable el paso vehicular.
Personal de la Dirección General de Caminos, bajo coordinación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), realiza labores de limpieza y remoción de lodo y tierra. Las autoridades indicaron que los trabajos buscan habilitar ambos carriles del tramo afectado.
Vecinos y usuarios frecuentes han señalado que el paso ha sido intermitente y que en algunos puntos persiste la presencia de material suelto. Además, temen que las lluvias continúen y se agrave la situación.
Aunque se mantiene maquinaria en el lugar, no se ha informado una fecha concreta para la restauración completa del paso. La ruta al Polochic es una vía estratégica para el transporte de productos agrícolas y la movilidad de comunidades rurales.
