Derrumbes y deslaves interrumpen el paso en rutas clave del occidente, oriente y sur del país

Las lluvias registradas en las últimas horas continúan generando complicaciones en distintos puntos de la red vial nacional. De acuerdo con reportes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), varios tramos permanecen con paso restringido debido a derrumbes, deslaves y socavamientos.

En la CA-9 Sur se reporta un derrumbe en el kilómetro 50 de la autopista Palín–Escuintla, que obstruye un carril con dirección hacia el norte. Personal de Provial trabaja en el lugar para habilitar el paso. Mientras tanto, en la CA-1 Oriente, ruta hacia El Salvador, un deslave en el kilómetro 24.6, jurisdicción de Villa Canales, Guatemala, mantiene bloqueado el paso en ambos sentidos, por lo que se recomienda utilizar vías alternas.

En el occidente, la CA-2 Occidente presenta un derrumbe en el kilómetro 201, en Colomba, Quetzaltenango, que afecta el carril con dirección al occidente. En la CA-9 Norte, se reporta un socavamiento en el kilómetro 134, jurisdicción de Río Hondo, Zacapa, el cual obstruye el carril con dirección al sur. La ruta CITO-180 también registra socavamiento en el kilómetro 189, en San Felipe, Retalhuleu, donde el paso permanece alternado. Además, se reportaron dos derrumbes en Nahualá, Sololá —en los kilómetros 154.5 y 160.5—, donde este último continúa obstruyendo el carril derecho hacia el occidente.

Provial mantiene presencia en todos los puntos afectados y recomienda a los automovilistas conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y evitar circular por rutas impactadas por las lluvias. En Huehuetenango, personal municipal y el Consejo Departamental de Desarrollo coordinaron acciones para limpiar un tramo bloqueado por un movimiento de masa en el kilómetro 333, carretera hacia la región Huista, aldea San Juan Guailá, municipio de La Democracia.

Desde el 19 de abril del 2025 hasta la fecha, el Sistema Conred ha atendido 2,323 emergencias provocadas por la época de lluvias. Estas situaciones han dejado 38,625 personas afectadas, de las cuales 7,799 resultaron damnificadas y 590 fueron trasladadas a albergues. Además, se reportaron 42 personas heridas, 4 desaparecidas y 55 fallecidas. En total, 8,008 familias han resultado impactadas por los distintos eventos.

El impacto se extiende a la infraestructura y la seguridad habitacional. Según el informe oficial, 2,267 viviendas están en riesgo, 379 presentan daños leves, 7,143 muestran daños moderados y otras 277 fueron clasificadas con daños severos. Los departamentos más golpeados han sido Alta Verapaz, Guatemala y Suchitepéquez, que concentran la mayor cantidad de emergencias.

También se reportaron daños en sectores clave. El Ministerio de Comunicaciones informó que 889 carreteras y 42 puentes fueron afectados, de los cuales 6 quedaron destruidos. El Ministerio de Educación contabilizó 44 centros educativos dañados, mientras que el Ministerio de Agricultura reportó que 7 comunidades perdieron cultivos, afectando a 15 familias. En total, se han registrado más de 100 incidentes en Quiché, Chiquimula, Sacatepéquez y Huehuetenango, según el mapeo de afectaciones.

